Fonte foto: HONOR

È ancora possibile acquistare uno smartphone di fascia medio-alta, senza avvicinarsi pericolosamente ai prezzi di un top di gamma? La risposta è sì, basta solo sapere dove cercare e aspettare pazientemente l’occasione giusta. E quale momento migliore degli sconti del Black Friday di Amazon per regalarsi un nuovo telefono?

Sulla piattaforma, infatti, le offerte sono davvero molte e tra quelle più interessanti c’è l’Honor 90, il mediogamma dell’azienda cinese che per le prossime ore può essere acquistato a un prezzo davvero irripetibile, sotto i 400 euro.

Honor 90 – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE – Versione 8/256 GB

Honor 90: scheda tecnica

Honor 90 ha un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ (1.200×2.664 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore a bordo di questo device è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, la versione overclockata dell’ormai ben noto chip, a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 200 MP (f/1.9) con stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS), uno ultra-grandangolare da 12 MP (f/2,2) e un terzo sensore per la profondità da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale, invece, è da 50 MP (f/2.4).

Tra le opzioni di connettività abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo Honor SuperCharge da 66 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria Magic OS 7.1.

Honor 90: l’offerta su Amazon

Honor 90 è uno smartphone intermedio dalle grandi potenzialità che è arrivato sul mercato con una scheda tecnica molto completa ed estremamente versatile, pronta a soddisfare anche i bisogni dell’utente più esigente.

Tra le particolarità di questo modello, c’è sicuramente l’ottimo processore di Qualcomm che garantisce una buona fluidità anche nelle operazioni più complicate e, naturalmente, il comparto fotografico di buon livello che promette scatti di qualità in qualsiasi condizione di illuminazione.

Molto interessante anche l’autonomia che, grazie all’ampia batteria, permette di arrivare tranquillamente a fine giornata. Se poi non dovesse bastare c’è sempre la ricarica veloce che permette di passare da 0 a 50% in soli 13 minuti, arrivando fino al 100% in appena 35 minuti.

Il prezzo di listino di questo device è di 429,90 euro ma, grazie alle offerte irripetibili del Black Friday di Amazon, si scende fino a 379,90 euro (-12%, -50 euro), e con uno sconto così interessante passare oltre è davvero molto complicato.

