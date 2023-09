Honor 70: prezzo crollato per questo ottimo smatphone

Fonte foto: Honor / Weibo

Gli smartphone di fascia media, come un po’ tutti d’altronde, stanno crescendo di prezzo ogni giorno di più e questo rende sempre più difficile trovare un buon modello ad un prezzo alla portata di molti, diciamo entro 400 euro.

Fortunatamente, arriva in soccorso dei consumatori Amazon, con una serie di offerte molto interessanti su tutto il meglio della tecnologia in commercio, come Honor 70, uno smartphone di fascia intermedia dal grande potenziale, che per le prossime ore arriva sul celebre e-commerce a un prezzo davvero irripetibile.

Honor 70– Processore Qualcomm Snapdragon 778G Plus– Versione 8/256 GB

Honor 70: scheda tecnica

Honor 70 ha un display OLED da 6.67 pollici, con risoluzione FHD+ (2.400×1080 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 778G Plus a cui si affiancano, in questo caso specifico, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da tre fotocamere: un sensore principale da 54 MP (ƒ/1.9), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP (ƒ/2.2) e un sensore per la profondità da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (ƒ/2.2).

Tra le connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0 e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC.

C’èanche il chip per l’NFC, da utilizzare per i pagamenti contactless e per la lettura delle card elettroniche. La batteria ha una capacità di 4.800 mAh con la ricarica rapida cablata da 66W.

Infine il sistema operativo è Android 12 con interfaccia utente Magic UI 6.0, che si aggiornerà automaticamente a Android 13 alla prima accensione. Inoltre, lo smartphone riceverà anche il prossimo update a Android 14.

Honor 70: l’offerta su Amazon

Honor 70 è uno smartphone di fascia media di ottimo livello, con una scheda tecnica dalle grandi potenzialità pronta a soddisfare anche l’utente più esigente.

Tra le particolarità di questo smartphone c’è sicuramente c’è l’autonomia che grazie alla batteria da 4.800 mAh e a un sistema operativo ottimizzato a puntino, garantiscono una giornata di utilizzo (anche intenso) senza alcun problema. Inoltre grazie alla ricarica rapida è possibile arrivare al 100% di batteria in soli 40 minuti.

Di buon livello anche il comparto fotografico che, soprattutto in condizioni di illuminazione ottimali, garantisce scatti più che buoni.

Il prezzo di listino è di 439,00 euro, non proprio basso per un medio gamma, ma sicuramente in linea con gli aumenti ormai ben noti a tutti. Tuttavia, grazie all’ottima offerta su Amazon, il prezzo scende a 373 euro (-15%, -66 euro), uno sconto decisamente interessante, che vale la pena sfruttare se si è in cerca di un buon telefono, ma non si vuole o non si può spendere molto.

