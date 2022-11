Honor Earbuds 3i ufficiali: caratteristiche e prezzi

Honor ha presentato gli Earbuds 3i, una coppia di auricolari True Wireless di tipo in-ear, con gommini e con cancellazione attiva del rumore (ANC). Si tratta di un modello dal prezzo molto aggressivo, ma con tutte le caratteristiche tecniche oggi più ricercate in un paio di cuffiette. Non sappiamo ancora se e quando le Honor Reabuds 3i arriveranno in Italia, ma è molto probabilme visto che Honor già vende nel nostro Paese altri modelli di cuffiette wireless.

Honor Earbuds 3i: caratteristiche tecniche

Gli Honor Earbuds 3i sono dotati di un driver dinamico da 10 mm nascosto in una scocca che a prima vista sembra davvero ben progettata. Gli auricolari sembrano lisci come la seta nella loro unica opzione di colore bianco, che Honor chiama Icelandic White.

Per quanto riguarda le specifiche, i nuovi auricolari arrivano con Bluetooth 5.2 e l’azienda promette bassa latenza durante i giochi. Tuttavia, il produttore non ha specificato il tempo di ritardo. Un’altra risorsa presente è l’equalizzatore, che offre effetti predefiniti per ogni scenario e per i vari tipi di contenuti riprodotti.

La cancellazione del rumore, invece, può raggiungere i 32 dB e, secondo Honor, gli auricolari sfruttano l’Intelligenza Artificiale per rendere la voce più pulita durante le chiamate riducendo il rumore. Questo avviene anche grazie ai due microfoni integrati, tramite i quali viene gestita anche la modalità "trasparenza" che permette di sentire i rumori circostanti senza togliersi gli auricolari.

Ogni cuffietta integra una batteria da 55 mAh, mentre una batteria da 410 mAh è presente nella custodia. Honor afferma che l’autonomia può arrivare fino a 10 ore con una singola carica, a condizione che ANC sia disabilitato. La combinazione auricolare più custodia porta l’autonomia a 24 ore con ANC attivato e a ben 32 ore se ANC è disattivato.

La ricarica avviene solo tramite cavo utilizzando la porta USB-C e, secondo quanto riferito, per passare da 0 al 100% della ricarica sono necessari circa 60 minuti. Si sale a un’ora e mezza per avere la custodia completamente carica.

La comunicazione con altri dispositivi come detto avviene tramite Bluetooth 5.2 e quelli marchiati Honor supportano l’accoppiamento rapido. Tuttavia, è necessario scaricare l’app Honor Smart Space per accedere a tutte le funzionalità.

La dimensione di ogni auricolare è pari 30,5×24,3×21,6mm ed Honor segnala un peso per ciascun auricolare di soli 5,5 grammi. Compatta anche la custodia (46×64,3×23,2mm) e visto il peso di 39,5 non sarà fastidioso averla sempre con sé.

Honor Earbuds 3i: disponibilità e prezzi

Gli Earbuds 3i sono attualmente disponibili per il preordine dallo store online cinese di Honor. Il prezzo è di 70 dollari (circa 67 euro al cambio odierno) e la prima vendita è prevista per il 2 dicembre. Al momento la disponibilità e i prezzi in altri mercati non sono stati ufficializzati.

Sappiamo, però, che Honor già vende in Italia le Earbuds 3 Pro al prezzo di 149,99 euro. Ciò lascia pensare che anche le Earbuds 3i arriveranno nel nostro Paese, probabilmente con un prezzo intorno ai 100-120 euro.