Fonte foto: Honor

Honor arricchisce la sua offerta di dispositivi con il lancio dei nuovi auricolari Honor Earbuds Open, caratterizzati da un design open-ear. Si tratta di un’interessante novità per Honor che, dopo aver aggiornato la sua gamma di smartphone, con il lancio del top di gamma Honor Magic 7 Pro, del mid-range Honor Magic 7 Lite e di altri prodotti, guarda ora al segmento dei wearable per rafforzare la sua presenza sul mercato. Il nuovo prodotto della gamma del brand è già acquistabile in Italia.

Honor Earbuds Open: caratteristiche tecniche

I nuovi auricolari Honor Earbuds Open sono l’ultima novità della gamma Honor, caratterizzandosi come un prodotto di fascia alta, ricco di funzioni e in grado di offrire prestazioni più che soddisfacenti. La connessione ad altri dispositivi avviene tramite Bluetooth 5.2, con possibilità di collegamento multipoint e supporto a Fast Pair, per il collegamento rapido con lo smartphone Android.

Gli auricolari pesano appena 7,9 grammi e sono realizzati con inserti in silicone per garantire, anche grazie al design open-ear, il massimo comfort durante l’utilizzo. Tra le specifiche troviamo driver a circuito multi-magnetico da 16 mm, diaframma in TPU composito e tweeter a cupola placcato in titanio oltre a un algoritmo per i bassi virtuali per ottenere un’esperienza d’ascolto di qualità.

C’è spazio anche per la cancellazione attiva del rumore, attivabile con un tocco degli auricolari, a cui si affianca la tecnologia Voice Pickup per le chiamate, con l’eliminazione dei rumori di fondo e del vento (fino a 6 m/s). Gli auricolari sono dotati di una batteria da 58 mAh mentre la custodia ha una batteria da 480 mAh. Con una sola carica è possibile arrivare fino a 6 ore di riproduzione che diventando 22 ore con la carica aggiuntiva della custodia. Da segnalare anche la certificazione IP54.

In caso di abbinamento a Honor Magic 7 Pro, inoltre, gli Honor Earbuds Open possono sfruttare funzioni AI con la traduzione in tempo reale di 15 lingue, con la possibilità di scegliere tra varie modalità di funzionamento. Scegliendo la modalità Condivisa, ad esempio, due persone (con un auricolare per ciascuno) hanno la possibilità di avere una comunicazione in tempo reale in due lingue diverse effettuata dall’AI dello smartphone.

Honor Earbuds Open: prezzo e disponibilità

I nuovi Honor Earbuds Open sono già acquistabili in Italia, tramite il sito ufficiale di Honor oltre che presso i vari rivenditori autorizzati. Il prezzo consigliato è di 149,90 euro e gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra la colorazione Polar Gold e la colorazione Polar Black.