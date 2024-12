Honor GT sta arrivando: come sarà

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Con un post su Weibo Honor ha annunciato l’arrivo del nuovo Honor GT, uno smartphone di fascia alta che sarà presentato in esclusiva per la Cina il 16 dicembre

Honor ha annunciato con un post su Weibo la data di presentazione del nuovo Honor GT, aprendo ufficialmente i preordini di questo device in esclusiva per gli utenti cinesi. Ed è proprio visitando la relativa pagina che è stato possibile dare uno sguardo in anteprima ad alcune delle caratteristiche di questo prossimo top di gamma.

Certo, una parte della scheda tecnica resta ancora avvolta nel mistero, ma da quello che sappiamo, sembra che l’azienda cinese stia per lanciare sul mercato un buon prodotto, con specifiche di fascia alta che superano nettamente quelle del precedente Honor 90 GT.

Cosa sappiamo del nuovo Honor GT

Stando alle indiscrezioni sul web, il nuovo Honor GT arriverà sul mercato con un display OLED LTPS probabilmente da 6,7 pollici, con risoluzione 1,5 K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e, dalle informazioni dei preordini, sappiamo che sarà affiancato da 12/16 GB di RAM e diversi tagli di memoria fino a 1 TB.

Dato il chip in dotazione non dovrebbero mancare nemmeno le funzioni basate sull’intelligenza artificiale ma, per il momento, Honor non ha ancora fornito maggiori informazioni al riguardo.

Ancora parziali anche i dettagli sul comparto fotografico; guardando la foto condivisa su Weibo sappiamo che il device avrà solo due fotocamere posteriori, i rumor in rete parlano di un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) mentre non ci sono ulteriori informazioni sul secondo sensore. Ignote anche le specifiche della fotocamera frontale.

Conoscendo il (probabile) processore in dotazione, sappiamo anche quali connessioni avrà questo smartphone. Ci sarà sicuramente il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Scontata la presenza del chip per l’NFC.

Sconosciute anche le indicazioni sulla capacità della batteria ma sappiamo che il dispositivo avrà la ricarica rapida via cavo a 100 W. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 15 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 9.

Per quanto riguarda i materiali, il telaio del device dovrebbe essere in plastica mentre per la cornice Honor dovrebbe avere optato per il metallo, questo almeno è quello che si evince dalla foto postata da Honor.

Quando arriva Honor GT

Come anticipato dall’azienda cinese il nuovo Honor GT sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 16 dicembre, dove potrà essere acquistato in tre colorazioni differenti: Ice Crystal White, Phantom Black e Aurora Green. Per il momento non ci sono ancora informazioni confermate sul prezzo.

Stesso discorso per l’arrivo di una eventuale versione global di questo smartphone cosa che, probabilmente, sarà approfondita nel corso dell’evento di presentazione dall’azienda cinese.