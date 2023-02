Honor Magic Vs arriva in Italia: quanto costa il nuovo pieghevole

Un nuovo smartphone pieghevole sta per arrivare in Italia: si tratta dell’Honor Magic Vs che, come spesso accade anche per altri modelli dei vari produttori cinesi, dopo essere stata lanciato nella nazione d’origine viene ora proposto nel mercato europeo. E’ il secondo modello pieghevole di Honor, una rivisitazione dell’Honor Magic V lanciato in Cina a inizio 2022 e mai arrivato in Italia. Il Magic Vs, invece, arriverà a inizio estate e ad un prezzo, tutto sommato, anche abbastanza competitivo.

Honor Magic Vs caratteristiche tecniche

Il foldable Honor Magic Vs è un modello di fascia alta che quindi andrà in diretta competizione con i modelli di altri produttori che già sono presenti sugli scaffali dei negozi italiani. Stiamo parlando di Oppo Find N2 e, soprattutto Samsung Galaxy Z Fold4, che il punto di riferimento in questo particolare mercato.

Entrambi questi due smartphone concorrenti hanno lo stesso chip di Honor Magic Vs, cioè il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. In Italia l’Honor viene venduto in un’unica versione con 12 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Veniamo ora a due display del nuovo foldable di Honor. Quello esterno ha una diagonale da 6,45 pollici ed è di tipo OLED ed offre una risoluzione di 2.560×1.080 pixel (FHD+). Ha un refresh rate pari a 120 Hz, luminosità massima a 1.200 nit ed è compatibile con il formato video HDR10+.

Una volta aperto, Honor Magic Vs offre un display interno sempre OLED da 7,9 pollici con risoluzione a 2.272×1.984 pixel, compatibile HDR10+ e con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. In questo caso la luminosità di picco è di 800 nit, ma c’è la possibilità di usare un pennino con una latenza davvero molto bassa, cioè solo 2 millisecondi.

Il comparto fotografico si compone di tre sensori, di cui il principale è un Sony IMX800 da 54 MP, che manca però della stabilizzazione ottica. Al suo fianco Honor ha inserito un teleobiettivo da 8 MP (con zoom ottico 3X stabilizzato) e un ultra grandangolare da 50 MP. Due le fotocamere da 16 MP destinate a catturare i selfie, posizionate rispettivamente sul display esterno e su quello interno.

Una delle novità dell’Honor Magic Vs riguarda la cerniera di nuova concezione realizzata in quattro parti e che non integra alcun ingranaggio, che permette di aprire e chiudere lo smartphone in modo fluido e senza intoppi. E’ certificata TUV Rheinland e garantisce 400 mila aperture senza problemi.

La batteria da 5.000 mAh è compatibile con la ricarica rapida da 66W e anche con quella inversa a 5W. Il sistema operativo è Android 13 con l’interfaccia proprietaria MagicOS 7.1.

Honor Magic Vs: prezzi e disponibilità

Il nuovo foldable di Honor arriverà in Italia a giugno con un prezzo di 1.599 euro. Sono certamente tanti, ma a titolo di confronto il Samsung Galaxy Z Fold4, con la stessa configurazione da 12/512 GB, ha un costo di listino di 1.999 euro.