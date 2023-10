Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor ha presentato in esclusiva per il mercato cinese il suo nuovo smartphone pieghevole Honor Magic Vs2. Il primo dettaglio che cattura subito l’attenzione è il design di questo dispositivo: parliamo di un foldable dalle dimensioni estremamente ridotte 157,5×146,2×5,1 mm (da aperto) e 157,5×74,4×10,7 mm (da chiuso), per un peso di 229 g. Oltre a questo stupisce anche la nuova cerniera in titanio, che promette una grande robustezza e affidabilità nel tempo.

Interessante la scheda tecnica, in cui spicca soprattutto un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, versione overclockata del Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, che ha più volte dato prova delle sue potenzialità ed è considerato uno dei chip più efficienti sul mercato. Oltre a questo, non manca nemmeno un comparto fotografico di buon livello con ben cinque fotocamere (tre posteriori e due frontali).

Honor Magic Vs2: scheda tecnica

Il nuovissimo Honor Magic Vs2 ha un display interno LTPO OLED da 7,92 pollici, con risoluzione 2.344×2.156 pixel e refresh rate variabile fino 120 Hz. Il display esterno è sempre un LTPO OLED da 6,43 pollici, con risoluzione 2.376×1.060 pixel e di nuovo refresh rate fino 120 Hz.

Il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 è affiancato due tagli di memoria: il primo con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, il secondo con 16 GB di RAM e 512 GB di storage.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1,9), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2,2) e un teleobiettivo da 20 MP (f/2.4) con zoom 2,5X ottico e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Le due fotocamere frontali (una esterna e una interna), invece, sono entrambe da 16 MP (f/2,2).

Tra le opzioni di connettività abbiamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, il sensore a infrarossi, l’USB-C e i collegametni satellitari (GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC). Presente anche il chip per l’NFC. Il comparto audio è stereo e compatibile con DTS:X Ultra.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 66 W e ricarica inversa da 5 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MagicOS 7.2.

Honor Magic Vs2: prezzo e disponibilità

Al momento il nuovo Honor Magic Vs2 è disponibile in preordine esclusivamente per i consumatori cinesi nelle colorazioni Glacier Blue, Velvet Black e Coral Purple. Le configurazioni disponibili sono:

Honor Magic Vs2 – 12/256 GB: 6.999 yuan (908 euro)

Honor Magic Vs2 – 16/512 GB: 7.699 yuan (1000 euro)

Non sono ancora disponibili informazioni certe su una versione global di questo smartphone ma, dato che il precedente Honor Magic Vs è arrivato anche in Italia (al prezzo di 1.599,90 euro), non si può escludere che anche Honor Magic Vs2 raggiunga i mercati esteri nei prossimi mesi e che, ovviamente, abbia prezzi non proprio accessibili.