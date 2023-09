Honor Magic5 Pro, con lo sconto di oggi è un affare per tutti: prezzo imperdibile

Fonte foto: Honor

Definirlo semplicemente uno smartphone premium è riduttivo: l’Honor Magic5 Pro è uno dei migliori telefoni Android (e non solo) disponibili sul mercato in questo momento. E non abbiamo paura di esagerare. Con questo dispositivo Honor ha portato le prestazioni a un livello mai visto prima per l’azienda cinese. Dal design, passando per le performance fino ad arrivare al comparto fotografico, tutto è pensato per offrire il meglio. E per questo motivo a bordo troviamo le migliori componenti del 2023, a partire dal processore Snapdragon 8 Gen 2, fino alla tripla fotocamera posteriore con tutti e tre i sensori da 50MP. Una scelta estrema, ma che fa capire le potenzialità di questo smartphone, anzi di questo cameraphone. Le prestazioni sono eccezionali (e non potrebbe essere altrimenti), e tutto è pensato per essere immediato e disponibile in pochissimi secondi.

In questo articolo, però, non vogliamo presentare solamente la scheda tecnica dello smartphone, ma parlarvi soprattutto della super promo disponibile oggi su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il merito è del coupon sconto di ben 300€ disponibile nella pagina prodotto e che fa risparmiare ben il 25%. Per la prima volta il telefono scende sotto la soglia dei 900€ e diventa un vero best-buy. Certamente non è un prezzo alla portata di tutti, ma stiamo sempre parlando di uno smartphone Android con caratteristiche mai viste prima e che ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti. Insomma, se siete alla ricerca di un telefono super premium, questo è quello che fa per voi.

Honor Magic5 Pro: la scheda tecnica

Quando il suffisso "Pro" non viene utilizzato a caso. L’Honor Magic5 Pro ne è un chiaro esempio: stiamo parlando di un telefono dalle prestazioni eccezionali e dove ogni componente svolge egregiamente il suo lavoro. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Già dallo schermo si intuisce che l’Honor Magic5 Pro è un qualcosa di differente rispetto ai suoi principali competitor. Troviamo un display leggermente curvo da 6,81" con tecnologia LTPO che permette di risparmiare energia. La luminosità tocca un picco di 1800nits e ha una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz che lo rende scorrevole e fluido con le principali app social e con i videogame. Il pannello protegge anche la vista e ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Circadian Friendly. Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon 8 Gen 2 con a supporto ben 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Inutile dire che puoi installare tutte le app che vuoi e salvare migliaia tra foto e video. I 12GB di RAM permettono di aprire qualsiasi app in pochissimi secondi.

Passiamo a un altro aspetto che rende unico lo smartphone Honor: il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo tre fotocamere da ben 50MP (principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo). Ognuna svolge egregiamente il proprio lavoro: il sensore ultra-grandangolare è perfetta per le foto panoramiche, mentre il teleobiettivo assicura uno zoom ottico 3,5x e uno zoom digitale fino a 100x. E grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine ogni video è perfetto anche se sei in movimento. A completare il comparto un sistema di messa a fuoco Laser dTOF 8×8 e un sensore antisfarfallio e un sensore di temperatura del colore multispettro. La fotocamera frontale è da 12MP ed è presente anche un sensore di profondità per i selfie. Sull’app fotocamera troviamo tante modalità di scatto che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale. Definirlo uno dei migliori cameraphone sul mercato è riduttivo.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5100mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi patemi e grazie alla ricarica rapida da 66W hai il 100% di autonomia in meno di un’ora.

Honor Magic5 Pro: offerta, prezzo e sconto su Amazon

A un prezzo così non lo si era mai visto. Da oggi troviamo l’Honor Magic5 Pro in offerta a un prezzo di 899,90€, con uno sconto del 25%. Il merito è del coupon di 300€ disponibile in pagina e che bisogna applicare prima di passare alla fase del check-out. Come tutti i coupon sconto, il numero è limitato e potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi il consiglio è di approfittarne immediatamente. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva solamente durante il pagamento. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di 24 ore. La spedizione è gestita da Amazon e hai ben 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Non farti scappare questa super promo.

