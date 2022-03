Honor MagicBook 16 arriva in Italia ed è già in promozione

Da alcuni giorni è disponibile in Italia l’ultimo laptop di Honor, il MagicBook 16. Come si intuisce facilmente dal nome, si tratta di un modello con display da 16 pollici, quindi un computer che predilige la comodità alla trasportabilità: con 16 pollici, infatti, si lavora molto bene e, grazie ad una scheda tecnica più che buona, si gioca anche con un discreto frame rate. Anche perché questo schermo è da ben 144 Hz, quindi non “frena" mai i videogiochi.

Il resto della configurazione prevede un processore AMD di buon livello, tanta RAM e tanta memoria su SSD e una batteria capiente. La qualità costruttiva è buona, ma d’altronde Honor è famosa anche per questo, e la scocca è in alluminio per dare più robustezza al prodotto e, allo stesso tempo, aiutare il sistema di raffreddamento della CPU a tenere basse le temperature. Grazie alle generose dimensioni, poi, Honor ha potuto inserire due grandi speaker che garantiscono un buon volume durante la riproduzione dei video o l’ascolto della musica. Come avrete capito, quindi, Honor MagicBook è buono un po’ per tutto: dal lavoro ai contenuti multimediali, passando anche per un po’ di gaming. Il prezzo? Non è bassissimo, ma al momento c’è lo sconto su Amazon.

Honor MagicBook 16: caratteristiche tecniche

Per descrivere Honor MagicBook 16 bisogna partire dallo schermo: è un display LCD IPS di buona qualità, con rapporto 16:9 (quindi predilige i video ai file Excel) molto luminoso e con risoluzione Full HD. E’ in grado di riprodurre il 100% dello spettro colore RGB e ha un refresh rate di ben 144 Hz. Nulla da dire, quindi, su questo schermo.

Come nulla si può dire della ottima CPU AMD Ryzen 5 5600H, in grado di reggere carichi di lavoro abbastanza impegnativi. Per capire di che potenza stiamo parlando: nei benchmark ottiene in media punteggi leggermente superiori a quelli del tanto decantato processore Apple M1 dei nuovi MacBook.

Nel caso specifico, poi, la presenza di 16 GB di RAM (8+8 GB, quindi in Dual Channel per raddoppiare la velocità) e 512 GB di disco SSD aiutano ulteriormente ad ottenere buone performance, tanto che il MagicBook 16 non va in crisi neanche con i videogiochi a risoluzione Full HD, anche con i dettagli alti. Non è un laptop da gaming, anche perché non ha scheda grafica dedicata, ma è un laptop con cui si può anche giocare.

Passando alle connessioni, invece, troviamo due porte USB-C, due USB-A, una HDMI, il jack per le cuffie da 3,5 mm, il WiFi 6, il Bluetooth e anche il chip NFC.

La batteria è da 56 Wh, con caricatore da 65W Type-C. Il peso di questo laptop non è bassissimo, ma buono viste le dimensioni: 2,7 kG.

Honor MagicBook: quanto costa

Come già accennato, il MagicBook di Honor non è un computer low cost: la CPU veloce, la RAM abbondante, lo schermo grande e la qualità costruttiva generale si pagano, non si scappa.

Il prezzo di listino di Honor MagicBook 16 è di 999 euro, con Windows 11 preinstallato, ma al momento è in promo di lancio e costa 899 euro su Amazon (-100 euro, -10%). Se siete in cerca di un buon computer portatile Windows, con cui poter fare un po’ di tutto, fateci un pensierino.

Honor MagicBook – AMD Ryzen 5 5600H – Display 16 pollici Full HD 144 Hz – Memoria 16/512 GB