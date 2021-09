Honor Magicbook V 14 ufficiale: è il primo laptop con Windows 11

Sul fatto che Honor Magicbook V 14 sarebbe stato il primo prodotto al mondo con l’attesissimo Windows 11 era già sparito ogni dubbio in occasione dell’annuncio della partnership tra Microsoft e Honor dello scorso 17 settembre, quando era venuta fuori anche la data del 26 settembre poi rispettata nei fatti.

Così il primo laptop al mondo con Windows 11 di serie è ufficiale. Si tratta peraltro del primo prodotto Honor ad essere basato su piattaforma Intel Evo e può vantare anche uno dei rapporti scocca schermo più elevati sul mercato (90,5%), oltre che un display da 14 pollici particolarmente attento alla salute degli occhi, come certifica l’approvazione del TÜV Rheinland. È realizzato in metallo – nello specifico si tratta di lega di alluminio aeronautico – e si può acquistare al lancio in tre colorazioni: blu alba, grigio stellato e argento ghiacciaio. Ancora da accertare disponibilità e prezzi con cui arriverebbe in occidente.

Honor Magicbook V 14: com’è fatto

Honor Magicbook V 14 possiede un display touch da 14,2 pollici di tipo LTPS con fattore di forma 3:2, risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento di 90 Hz, luminosità massima di 400 nits e copertura di sRGB al 100%. Ci sono insomma le premesse per un pannello di grande qualità.

In “sala macchine" ci sono i chip Core di Intel di undicesima generazione. Due le opzioni: Intel Core i5-11320H o Core i7-11390H, con GPU Nvidia GeForce MX450 che rimane tuttavia esclusa dalla dotazione della variante di accesso alla gamma, quella più economica. Rinnovato il sistema di raffreddamento rispetto alla generazione precedente, che così guadagna in efficienza.

Sul fronte delle memorie, Honor Magicbook V 14 offre 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4x e 512 GB di spazio di archiviazione PCIe. Completo proprio come ci si aspetterebbe il comparto connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, una USB-C 3.2 Gen 1, una Thunderbolt 4 e una USB-A 3.2 gen 1.

C’è una webcam per chiamate e riunioni a distanza da 5 megapixel con registrazione in 1440p e una qualità, si dice, di 4 volte superiore alla media. Di fianco al sensore trova posto un modulo a infrarossi che consente lo sblocco sicuro con il viso, e Honor afferma che a Magicbook V 14 bastano appena 1,8 secondi, peraltro in condizioni di scarsa luminosità, per riconoscere il proprietario e sbloccare l’accesso. Ci sono 4 microfoni e altrettanti altoparlanti di sistema.

La batteria è da 60 wattora, fino a 15 ore di riproduzione video dichiarate, ma grazie alla ricarica rapida da 65 watt si ottiene il 45% dell’autonomia in mezzora. Di serie, come detto, c’è Windows 11. Dimensioni di 310,28 x 226,6 x 15,8 mm e peso di 1,48 kg.

Honor Magicbook V 14: quanto costa

Honor Magicbook V 14 è già preordinabile in Cina con le prime unità che arriveranno effettivamente sul mercato dal 6 ottobre 2021. I prezzi: si parte dall’equivalente di 820 euro per la variante con chip Core i5 per arrivare all’equivalente di 1.050 euro circa per la top di gamma con Core i7 e GPU Nvidia GeForce MX 450.

Ancora ignoti i dettagli su un’eventuale commercializzazione in Europa, ma se dovesse arrivare lo farebbe a prezzi superiori a causa di tasse e balzelli.