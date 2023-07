Honor MagicPad 13 e Magic Watch 4 ufficiali: caratteristiche e prezzi

Fonte foto: Honor

Ancora novità in casa Honor che, nel corso delle ultime settimane, sta accelerando notevolmente il rinnovamento della sua gamma di prodotti. Oltre al nuovo smartphone pieghevole Honor Magic V2, infatti, il brand ha appena svelato in Cina due nuovi prodotti: Honor MagicPad 13, un tablet di grandi dimensioni e con ottime specifiche, e Honor Magic Watch 4, un nuovo smartwatch con eSIM.

Honor MagicPad 13: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Honor MagicPad 13 è un tablet con Android 13 e MagicOS 7.2 che si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 888, chip utilizzato dagli smartphone top di gamma Android del 2021 e ancora oggi in grado di offrire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Il chip è abbinato a 8/12/16 GB di memoria RAM ed a 256/512 GB di storage. Il tablet ha le connessioni WiFi 6 e Bluetooth 5.2, ma non è prevista una variante con connettività dati 4G/5G.

Come si intuisce dal nome, il display è da 13 pollici, con pannello IPS LCD, risoluzione di 2.880×1.840 pixel e refresh rate che arriva fino ad un massimo di 144 Hz. Interessante è anche il valore della luminosità di picco, pari a 700 nit. Il tablet ha un sistema audio composto da 8 speaker e 4 microfoni e viene venduto con il Magic Pencil 3, un pennino con 4.096 livelli di pressione e latenza di 2 ms.

A completare la scheda tecnica ci sono una fotocamera posteriore da 13 Megapixel, con apertura f/2.0 e autofocus, e una fotocamera anteriore da 9 Megapixel. La batteria, invece, ha una capacità di 10.050 mAh e una potenza di ricarica di 66 W. C’è anche la possibilità di utilizzare la ricarica inversa a 5 W per alimentare altri dispositivi.

Il nuovo Honor MagicPad 13 è in vendita in Cina ad un prezzo di partenza di 2.999 yuan, pari a circa 380 euro al cambio attuale. Per il momento, non ci sono informazioni in merito ad una commercializzazione in Europa del dispositivo.

Honor Magic Watch 4: caratteristiche e prezzo

Honor Magic Watch 4 ha un display AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione di 450×390 pixel (340 ppi), 32 MB di memoria RAM e 4 GB di storage. La cassa è in lega di alluminio e il cinturino è in silicone.

Lo smartwatch di Honor può essere utilizzato in abbinamento ad una eSIM e si collega allo smartphone via Bluetooth 5.2. La batteria è da 451 mAh, con potenza di ricarica pari a 5 W, e Honor dichiara circa 10 giorni di utilizzo con una carica completa, mantenendo sempre attivo il collegamento con lo smartphone per la sincronizzazione delle notifiche.

Magic Watch 4 può essere utilizzato anche come compagno d’allenamento grazie al riconoscimento di 85 attività sportive. Ci sono anche i sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e di altri parametri relativi alla salute. Lo smartwatch è impermeabile, fino a 5 atmosfere, e ha un tasto fisico, utilizzabile per varie funzioni in base al tipo di pressione applicata.

In Cina, lo smartwatch sarà commercializzato con un prezzo di partenza di 999 yuan, pari a circa 125 euro al cambio attuale. Possibile, ma ancora da confermare, una commercializzazione in Europa nel prossimo futuro.