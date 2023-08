Honor Pad 8, un tablet potente a un prezzo irripetibile

Fonte foto: Amazon

Acquistare un tablet vuol dire, essenzialmente, scegliere un dispositivo che rappresenta l’anello di congiunzione tra uno smartphone, piccolo ed estremamente portatile, e un computer, potente e indispensabile per la produttività. Sicuramente non è una scelta semplice perché le offerte sul mercato sono davvero molte e sempre più spesso i prezzi non sono così vantaggiosi come si potrebbe credere.

Tra i dispositivi più interessanti in commercio troviamo sicuramente l’Honor Pad 8, un tablet solido e potente, perfetto per guardare i propri contenuti preferiti in streaming, per la produttività e, con l’avvicinarsi del ritorno sui banchi di scuola, per l’apprendimento. Per le prossime ore, grazie a Amazon, è disponibile in offerta poco sotto i 250 euro e a un prezzo così, trovare di meglio è praticamente impossibile.

Honor Pad 8 – Processore Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 6/128 GB

Honor Pad 8: scheda tecnica

Honor Pad 8 ha un display IPS LCD da 12 pollici, con risoluzione 2K (2.000×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Presente la certificazione TUV Rheinland per la riduzione luce blu che, come ben noto, è dannosa per gli occhi degli utenti. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 a cui si affiancano, in questo caso specifico, da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna.

Il comparto fotografico, pur non essendo fondamentale in un tablet, è composto da un sensore principale da 5 MP e una fotocamera frontale sempre da 5 MP, ottima per selfie e videochiamate. Tra le connessioni troviamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Interessante anche il comparto audio con otto altoparlanti certificati Hi-Res Audio, compatibili con DTS:X Ultra e Honor Histen per una resa sonora dinamica e avvolgente e con Vocal Enhancement che identifica la voce umana per una riproduzione di alto livello.

La batteria è da 7.250 mAh con Honor che promette un’autonomia fino a 14 ore di riproduzione video offline oppure fino a 10 ore di navigazione. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia proprietaria Magic UI 6.1.

Honor Pad 8: l’offerta su Amazon

Honor Pad 8 è un tablet dalle grandi potenzialità che si adatta facilmente a qualsiasi contesto dall’intrattenimento alla produttività. Solido, robusto e dal design accattivante, parliamo di un buon dispositivo in grado di bilanciare alla perfezione performance e autonomia, cosa che lo rende la soluzione adatta anche per chi passa molte ore fuori casa e non vuole rinunciare ad avere con sé un device con uno schermo più generoso.

Il prezzo di listino è di 289 euro, nemmeno troppo elevato per una scheda tecnica del genere. Tuttavia grazie all’ottima offerta su Amazon è possibile portare a casa Honor Pad 8 a 249,90 euro (-14%, -39,10 euro), uno sconto decisamente interessante che potrebbe spingere anche i più indecisi a fare il grande passo verso il mondo dei tablet.

