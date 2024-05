Honor Pad 9, con l'offerta Amazon è il tablet da acquistare

Fonte foto: Honor

Acquistare un tablet di fascia media per meno di 300 euro è possibile e per farlo, la risposta più ovvia è cercarlo su Amazon. Grazie agli sconti proposti dall’e-commerce, infatti, si possono portare a casa ottimi dispositivi a prezzi davvero irripetibili, come l’Honor Pad 9 il medio gamma del colosso cinese della tecnologia, il dispositivo perfetto per chi ha bisogno di un tablet per l’intrattenimento quotidiano tra streaming e navigazione sul web e la produttività base.

Per le prossime ore, utilizzando il coupon di sconto offerto da Amazon il prezzo diventa davvero irripetibile, e un’occasione del genere, bisogna coglierla al volo.

Honor Pad 9 – Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 – Versione 8/256 GB

Honor Pad 9: scheda tecnica

Honor Pad 9 ha un display IPS LCD da 12,1 pollici, con risoluzione QHD (1.600×2.560 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, per le emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker Free, perché può regolare in automatico la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3.000 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione interna, non espandibile. Non manca l’opzione Honor RAM Turbo che consente all’utente di guadagnare fino a 8 GB di RAM in più, attingendo alla memoria interna del tablet se disponibile.

Il comparto fotografico è composto da due sensori: quello principale è da 13 MP e uno frontale da 8 MP, posizionato su uno dei lati più lunghi dell’Honor Pad 9.

Tra le connessioni ci sono, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e la porta USB-C. Il comparto audio è composto da due microfoni e otto speaker con Honor Histen, una tecnologia sviluppata da Honor che tramite algoritmi proprietari migliora la resa sonora dei contenuti in riproduzione.

La batteria è da 8.300 mAh con ricarica cablata a 35 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente MagicOS 7.2.

Honor Pad 9: l’offerta su Amazon

Honor Pad 9 è un tablet molto interessante, che si rivolge specificatamente a quegli utenti che cercano un dispositivo da utilizzare per l’intrattenimento quotidiano e la produttività più leggera.

Tra i punti forti del device troviamo sicuramente il display dalle dimensioni generose e l’ottimo comparto audio, due specifiche ideali per guardare al meglio i propri contenuti multimediali preferiti sulle varie piattaforme di streaming. Da non sottovalutare nemmeno l’autonomia che garantisce fino a 11 ore di streaming e navigazione sul web.

Il prezzo di listino di questo tablet è di 349,90 euro, ma Amazon permette agli utenti di usufruire di un coupon sconto di 50 euro, che permette di portare a casa questo device a 299,90 euro.

Honor Pad 9 – Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 – Versione 8/256 GB