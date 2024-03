Honor Pad 9 disponibile in Italia: scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il nuovo Honor Pad 9 è ufficialmente disponibile in Italia. Dopo l’uscita sul mercato cinese a dicembre dell’anno scorso, il colosso della tecnologia ha mostrato al Mobile World Congress di Barcellona la variante global di questo tablet, che si conferma come un prodotto di fascia media con una scheda tecnica semplice ma concreta, caratterizzata da un buon processore Qualcomm e un prezzo da vero "Best Buy", pronto a conquistare anche il mercato nostrano.

Fare di meglio in questa fascia di prezzo era davvero difficile ma Honor è riuscita nell’impresa, realizzando un tablet ottimo sia per l’intrattenimento (ma senza esagerare) che per la produttività.

Honor Pad 9: scheda tecnica

Il nuovo Honor Pad 9 ha un display IPS LCD che misura 12,1 pollici, con risoluzione QHD (1.600×2.560 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

Il processore in dotazione è una Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 con un solo taglio di memoria disponibile che prevede 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione interna, non espandibile.

Presente la funzione Honor RAM Turbo che permette all’utente di ottenere fino a un massimo di 8 GB di RAM aggiuntiva, attingendo alla memoria interna del device.

Due le fotocamere su questo tablet: quella principale è da 13 MP mentre quella frontale è da 8 MP ed è posizionata su uno dei lati più lunghi del device.

Non è possibile utilizzare la rete mobile dato che Honor non ha optato per uno slot per la SIM. Tra le altre connessioni troviamo, però, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e la porta USB-C. Interessante anche il comparto audio con l’azienda cinese che ha portato su questo tablet due microfoni e ben otto speaker con Honor Histen, la tecnologia proprietaria che interviene sui contenuti audio in riproduzione migliorandone la resa sonora.

La batteria ha una capacità di 8.300 mAh con ricarica via cavo a 35 W, per un’autonomia stimata di circa 10/12 ore di riproduzione di contenuti multimediali. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 7.2.

Honor Pad 9: prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor Pad 9 può già essere acquistato in Italia in una sola colorazione, la classica Space Gray anche se dovrebbe arrivare nelle prossime settimane la variante in Cyan Lake

Come già detto il dispositivo è disponibile solo con 8/256 GB al prezzo consigliato di 349,90 euro. Tuttavia acquistando sul sito ufficiale è possibile ricevere in omaggio un paio di Honor Earbuds X6 più un ulteriore sconto di 50 euro tramite coupon gentilmente offerto da Honor (disponibile fino al 31 marzo 2024) che porta il costo di questo device a 299 euro.

Il tablet è disponibile anche su Amazon con la possibilità di ottenere lo stesso coupon da 50 euro offerto dal colosso dell’e-commerce (valido fino al 17 marzo 2024).

