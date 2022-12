Honor Pad V8 Pro ufficiale: caratteristiche e prezzo

In concomitanza con la presentazione del suo ultimo smartphone Honor 80 GT, il produttore cinese ha alzato i veli anche sul suo nuovo tablet Honor Pad V8 Pro che al momento è solo destinato al mercato cinese, sperando, viste le caratteristiche tecniche di sicuro interesse, che possa presto arrivare anche in altri Paesi, Italia compresa. Il nuovo tablet di Honor, infatti, è un ottimo mix di tecnologie di gamma media e medio-alta, in grado di soddisfare anche palati abbastanza esigenti.

Honor Pad V8 Pro: caratteristiche tecniche

La prima caratteristica tecnica da prendere in considerazione in un tablet è il suo display. Per questo Pad V8 Pro, Honor ha scelto un ampio pannello da 12,1 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a ben 144 Hz. Il display è di tipo IPS LCD (OLED sarebbe stato troppo) e offre una risoluzione di 2.560×1600 pixel.

Questo pannello, che spulciando le caratteristiche tecniche offre anche una luminosità massima di 600 nit, ha come particolarità la certificazione IMAX Enhanced, che insieme a HDR e Dolby Vision è uno degli standard che assicura la migliore visione dei contenuti in streaming.

A gestire il tutto ci pensa il SoC Mediatek Dimensity 8100, uno dei migliori chip 2022 per la fascia medio-alta, che una volta abbinato a 8 o 12 GB di memoria RAM, come proposto da Honor, assicura prestazioni di assoluto livello. Per app, foto, video, e-book e documenti è a disposizione uno spazio di archiviazione da 128 o 256 GB.

Sempre per avere il massimo dell’esperienza quando si guardano film in streaming, gli otto altoparlanti di cui è dotato l’Honor Pad V8 Pro sono certificati HI-Res Audio e DTS:X. Ma per vedere un sfilza di episodi è necessario avere una batteria di lunga durata. Nessun problema: Honor ha pensato anche a questo dotato il suo V8 Pad Pro di un modello da ben 10.050 mAh che grazie a un’ingegnerizzazione ad hoc il produttore è riuscito ad inserire in un tablet dallo spessore di soli 7 millimetri. Questa batteria si ricarica via cavo con l’alimentatore in dotazione da 35 W.

Come logico, spazio anche alle connessioni wireless. Troviamo WiFi 6 e Bluetooth 5.2, non il top in questo settore, ma quasi. Manca (almeno per il momento) una versione del tablet in cui si possa inserire una scheda SIM per essere connessi a internet anche quando non c’è copertura Wi-Fi.

Il tablet arriva fabbrica con Android 12 installato e la relativa interfaccia proprietaria MagicOS 7.0. Honor per questo modello propone anche una tastiera magnetica da collegare direttamente al tablet e anche una penna attiva che prende il nome di Magic Pencil 3.

Honor Pad V8 Pro: prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet Honor Pad V8 Pro sarà in vendita in Cina dal 30 dicembre ma le prenotazioni sono già disponibili. E’ disponibile in 3 colorazioni: Clear Sky Blue, Burning Orange e Star Grey. Come accennato in precedenza sono tre le configurazioni proposte, cha cambiano in base alla RAM e allo spazio di archiviazione a disposizione. Nello specifico le versioni in vendita e relativi prezzi (in yuan) sono: