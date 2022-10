Honor Play 6C ufficiale: è un ultra low cost

Il nuovo smartphone Honor Play 6C è stato presentato in Cina: è un dispositivo di fascia bassa con una scheda tecnica che seppur ridotta all’osso, assicura le funzioni principali e soprattutto un modem 5G. E’ destinato soprattutto ai mercati asiatici anche se è prevista una distribuzione globale: considerata la fascia di prezzo, probabilmente arriverà sui mercati LATAM (America latina) e probabilmente anche in alcune zone dell’Europa (orientale e meridionale) per coprire il fabbisogno di dispositivi mobile con connettività 5G a un prezzo contenuto.

Honor Play 6C: caratteristiche tecniche

Il nuovo smartphone Honor Play 6C ha il processore Qualcomm Snapdragon 480+ con modem 5G. Questo SoC di fascia bassa è stato presentato nel gennaio 2021, quando ancora il 5G non era una caratteristica richiesta sui telefoni economici. Le memorie disponibili sono 6/8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, sappiamo che sarà espandibile e probabilmente potrà arrivare anche a 1 TB con scheda microSD ma, chiaramente, un telefono di questa fascia con una memoria da 1 TB avrebbe ben poco senso.

Il display è di tipo LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Sulla parte anteriore dello schermo è collocato il notch a forma di goccia che ospita una fotocamera da 5 MP, mentre il lettore di impronte digitali è posto lateralmente.

Il retro del Play 6C ospita una fotocamera principale da 13 MP insieme a un sensore di profondità da 2 MP. Manca il chip NFC per i pagamenti contacless, ma c’è il jack per cuffie da 3,5 millimetri.

Honor Play 6C: disponibilità e prezzo

Honor Play 6C è disponibile nei colori basici del nero, argento e blu e in Cina si può già prenotare sul sito ufficiale di Honor in pre-ordine.

Sappiamo che l’Honor Play 6C sarà distribuito anche sul mercato globale e che potrebbe arrivare anche in Italia, anche se non è stato specificato quando e soprattutto se saranno vendute entrambe le versioni 6/128 GB e 8/128 GB.

Intanto in Cina la versione 6/128 GB costerà a listino circa 156 euro mentre la versione 8/128 GB costerà circa 185 euro. Prezzi che ovviamente in Italia saranno maggiori a causa dei costi di logistica e della tassazione superiore.