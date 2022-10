Honor X40 GT ufficiale: il giusto compromesso?

Honor ha presentato in Cina, e per il momento solo per il mercato cinese, un nuovo smartphone: è Honor X40 GT ed è un dispositivo molto particolare, un mix di specifiche tecniche di alto livello e di medio livello. Il tutto ad un prezzo che, almeno in Cina, è molto vantaggioso. Honor X40 GT è quindi molto diverso dalla media, ma forse è un compromesso che potrebbe andar bene a molte più persone di quante si possa credere.

Honor X40 GT: caratteristiche tecniche

Honor X40 GT ha una scheda tecnica che, lo diciamo subito, va letta alla luce dell’ottimo prezzo. Altrimenti il giudizio su questo telefono sarebbe completamente diverso.

Il cuore del dispositivo è il chip Qualcomm Snapdragon 888, quello dei top di gamma 2021, la RAM è da 8 o 12 GB e lo spazio di archiviazione è da 256 GB. Queste sono caratteristiche da "quasi top" del 2022, già viste su altri smartphone di fascia medio-alta.

Poi, però, ci sono altre caratteristiche di fascia inferiore. Come il display: uno schermo di tipo LCD IPS, tecnologia inferiore all’OLED, che si fa però perdonare con un altissimo refresh rate da 144 Hz e dalla generosa dimensione di 6,81 pollici.

Non eccellente neanche il comparto fotografico, con tre sensori di cui solo uno "vero": principale da 50 MP, macro da 2 MP e profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è discreta: 16 MP.

Buona la batteria, da 4.800 mAh e con una ricarica molto veloce da 66 watt, che secondo Honor portano il telefono da 0 al 90% in appena 30 minuti.

Honor X40 GT: prezzo e disponibilità

Honor X40 GT, dunque, è uno smartphone molto potente e con un’ottima batteria, uno schermo buono ma non eccellente e un comparto fotografico con un solo sensore di qualità. Il giudizio su questo telefono, quindi, non può che dipendere dal prezzo di vendita.

In Cina H40 GT in versione 8/256 GB costa l’equivalente di circa 300 euro. E’ un buon prezzo, per questa scheda tecnica, ma chiaramente non sarà lo stesso prezzo di una eventuale versione global. In Cina le vendite iniziano il 18 ottobre, non è noto se verrà portato su altri mercati. In Italia avrebbe un senso a non più di 400 euro.