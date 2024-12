House of David, il dramma biblico sta per arrivare in streaming

In arrivo fra poche settimane la serie tv House of David, dramma biblico che racconta l’ascesa di Davide, poi diventato uno dei più celebrati Re di Israele

L’ascesa di Davide, poi diventato Re di Israele, così come raccontata nella Bibbia. È questo in poche parole il cuore di House of David, dramma biblico in arrivo nel 2025 su Prime Video. La data di uscita esatta della serie tv è stata annunciata in questi giorni dalla piattaforma di streaming, che ha affidato la realizzazione di questa novità al visionario regista Jon Erwin (già noto per Jesus Revolution e American Underdog) e a Jon Gunn (Ordinary Angels).

Il cast e le prime foto della serie House of David

Ci sono voluti quattro mesi di casting internazionali per trovare il protagonista della serie tv: si tratta di Michael Iskander, attore di teatro noto soprattutto per il suo ruolo nel musical del 2021 Kimberly Akimbo. Sarà lui a vestire i panni di Davide.

Nel cast di House of David ci sono anche Ali Suliman (già in Jack Ryan e Arthur the King) nei panni di Re Saul, Ayelet Zurer (Angels And Demons, Man Of Steel) in quelli della regina Ahinoam, moglie di Saul, e Stephen Lang (Avatar: The Way of Water e Don’t Breathe) nel ruolo di Samuel. Martyn Ford (già in Mortal Kombat 2, The Sandman) sarà Golia.

Tra gli interpreti figurano anche Indy Lewis (già in Industry e King and Conqueror), Yali Topol Margalith (Il Tatuatore di Auschwitz), Ethan Kai (The Turkish Detective, Carnival Row 2) e Sam Otto (Snowpiercer, The State).

Oded Fehr (già in Star Trek, La Cocina) è Abner, il consigliere di Saul. Louis Ferreira (Shogun e Breaking Bad) interpreta Jesse, padre di Davide; mentre Davood Ghadami (Eastenders) è Eliab, fratello di Davide e importante guerriero dell’esercito di Saul. Completano il cast Ashraf Barhom (Tyrant e The Last Planet) e Alexander Uloom.

La trama: di cosa parla House of David

House of David racconta l’ascesa di Davide, figura biblica diventata poi il re più famoso e celebrato d’Israele. Mentre Re Saul cade vittima del suo stesso orgoglio e perde potere sul regno, il profeta Samuele, guidato da Dio, consacra un improbabile adolescente emarginato come nuovo re.

Davide si ritrova così in un viaggio per scoprire e compiere il suo destino, affrontando amore, perdita e violenza alla corte dell’uomo che sarà chiamato a sostituire.

La serie è basata su un’idea di Jon Erwin, che è produttore esecutivo con Gunn, Jonathan Lloyd Walker, Justin Rosenblatt, Chad Oakes e Michael Frislev.

Quando esce House of David in streaming

House of David sarà disponibile dal 27 febbraio 2025 su Prime Video con i primi tre episodi. È poi prevista l’uscita di un nuovo episodio ogni settimana.