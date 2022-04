House of the Dragon: il prequel de Il Trono di Spade

È stato atteso e sognato a lungo, ma finalmente il prequel de Il Trono di Spade (Game of Thrones) sta per arrivare. La data del debutto in Italia, che avverrà in contemporanea con gli Stati Uniti, è stata appena annunciata da Sky, che trasmetterà gli episodi anche on demand e in streaming su NOW.

Il titolo dell’attesissima serie tv targata HBO, che sarà composta da dieci episodi, è House of the Dragon. La storia è tratta dal romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin, celebre scrittore statunitense già autore dei libri da cui è nata la fortunata serie Il Trono di Spade e adesso co-creatore e produttore esecutivo della serie di prossima uscita. L’altro creatore di House of the Dragon è Ryan Condal, che è anche co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore, insieme a Sara Hess. La regia della serie tv è di Miguel Sapochnik, che è inoltre co-showrunner e produttore esecutivo.



Di cosa parla House of the Dragon

Le vicende raccontare in House of the Dragon sono ambientate circa duecento anni prima degli eventi narrati in Games of Thrones. La trama si concentrerà sulla storia e le origini della Casa Targaryen, che per tre secoli ha regnato sul continente di Westeros. “Fuoco e sangue" è il motto della casata, dalla quale tra l’altro discende anche Daenerys, tra i principali protagonisti Game of Thrones.

Se la serie HBO manterrà la stessa impostazione del libro da cui è tratta, allora nei dieci episodi si racconterà in che modo i Targaryen, famiglia valyriana dei più potenti signori dei draghi, hanno conquistato il continente di Westeros. La storia inizia con Aegon il conquistatore, il fondatore della città di Approdo del Re, e prosegue con i suoi successori e le relative guerre, sconfitte e conquiste. La serie è stata girata in Inghilterra.

Il cast di House of the Dragon

Il cast di House of the Dragon è davvero numeroso. I protagonisti sono Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans.

Altri interpreti della serie sono Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

Quando esce House of the Dragon

Il debutto su Sky è previsto per il 22 agosto 2022. La serie sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Per arrivare preparati, nel frattempo i fan possono recuperare tutte le stagioni de Il Trono di Spade, che sono sempre disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW.