House of the Dragon: si pensa già alle prossime stagioni

Se lo sciopero degli sceneggiatori in corso in queste settimane negli Stati Uniti ha già causato rallentamenti nella lavorazione di numerose serie tv, ce ne sono altre che stanno invece uscendo straordinariamente illese dalla situazione. Tra queste c’è House of the Dragon. La prima stagione della serie HBO su Casa Targaryen è stata trasmessa in Italia da Sky e in streaming su NOW e le riprese della seconda stagione procedono al momento regolarmente e senza intoppi. Ma non solo: si sta già pensando anche al futuro, ovvero alle stagioni successive.

House of the Dragon 2 è in ritardo?

A “salvare” la seconda stagione di House of the Dragon è stato molto semplicemente il fatto che le sceneggiature erano già pronte nel momento in cui è iniziato lo sciopero. Ecco perché la produzione e le riprese della serie hanno potuto proseguire.

Francesca Orsi, capo delle serie tv drama di HBO, in un’intervista a Deadline ha spiegato: «Con tutte e otto le sceneggiature scritte da Ryan, nonostante le matite abbassate a causa dello sciopero, posso dire che siamo davvero fiduciosi su ciò che stiamo facendo e sulla squadra che abbiamo in serbo per la seconda stagione. Onestamente, pensiamo che il pubblico sarà altrettanto soddisfatto se non di più rispetto alla prima stagione».

Nel cast della seconda stagione di House of the Dragon ci sono Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

House of the Dragon 3: cosa sappiamo

Pur con le riprese della seconda stagione ancora in corso, si è anche iniziato a fare timidamente cenno ad House of the Dragon 3. Orsi, sempre nel corso dell’intervista a Deadline, ha detto che si parlerà della stagione 3 «più rapidamente». In questo caso, però, la durata dello sciopero degli sceneggiatori ha e avrà un peso sulle tempistiche: impossibile fare previsioni, per ora, almeno fino a quando non verrà raggiunto un accordo con i sindacati e si potranno prendere di nuovo in mano le penne.

Quante stagioni avrà House of the Dragon

Per quanto riguarda la durata complessiva della serie, invece, Orsi nel corso dell’intervista ha detto che non è ancora stata presa una decisione definitiva. Certamente ci saranno una seconda e una terza stagione, ma poi? «Sono quattro stagioni?», ha proseguito Orsi. «Non credo che saranno meno di quattro. Ma potrebbero essere di più. Vedremo». Anche in questo caso la decisione è rimandata a quando lo sciopero degli sceneggiatori finirà. Solo a quel punto George R.R. Martin e lo showrunner Ryan Condal si incontreranno e finalizzeranno la discussione. Martin è l’autore di Fuoco e Sangue, il romanzo da cui è tratta la serie che, lo ricordiamo, è ambientata circa 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade.

