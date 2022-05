House of the Dragon: svelati nuovi dettagli

Violenza, sangue, ferocia e, ovviamente, i temibili draghi: il nuovo teaser trailer dello spin off e prequel House of the Dragon porta subito gli spettatori nelle atmosfere cruente e fantasy della serie, le stesse che già avevano caratterizzato Il trono di spade (Game of Thrones il titolo originale).

Il progetto in uscita fra pochi mesi, che sarà distribuito da HBO Max, è tutto dedicato alle vicende di Casa Targaryen ed è tratto dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, che è anche co-creatore e produttore esecutivo della serie. La trama è ambientata circa 200 anni prima degli eventi raccontati in Il Trono di Spade. Ryan Condal è co-creatore, co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore; Miguel Sapochnik è co-showrunner, produttore esecutivo e regista; mentre Sara Hess è produttrice esecutiva e sceneggiatrice. I registi sono anche Clare Kilner, Geeta V. Patel e Greg Yaitanes.

Cosa sappiamo di nuovo su House of the Dragon

House of the Dragon racconta l’ascesa e la caduta della famiglia Targaryen. La caduta della Casa, che era stata predetta da tempo, avviene in seguito alla guerra civile tra il principe Daemon Targaryen e Rhaenyra Targaryen, figlia di re Viserys I.

Entrambi compaiono più volte nell’ultimo teaser trailer della serie, distribuito in questi giorni. Rhaenyra, in particolare, viene mostrata in fasi diverse della vita, sia quando è molto giovane sia più adulta. Una scena che la vede protagonista è ambientata durante il suo primo matrimonio, mentre in un’altra ancora le viene detto che «piuttosto che vedere una donna sul Trono di spade, gli uomini preferirebbero dare fuoco al regno».

Il teaser traile di House of the Dragon spiegato

Nel teaser trailer si vedono sia un drago in carne e ossa che sputa fuoco, sia un uovo di drago. In una scena si assiste a quello che è probabilmente lo scambio dell’uovo tra Daemon Targaryen e Otto Hightower, evento che scatenerà diverse ostilità cruciali nella trama. In un’altra scena, invece, si vede l’uovo di drago appoggiato su alcune braci che hanno lo scopo di favorire la schiusa.

In una rapidissima sequenza, inoltre, si scorge Alice Hightower che cerca di uccidere Rhaenyra con un pugnale: curiosamente, si tratta della stessa arma che, dopo due secoli e numerosi omicidi, finirà anche nelle mani di Arya Stark.

Un ulteriore dettaglio notato dai fan riguarda l’aspetto del trono di spade, che, rispetto a quello mostrato in Game of Thrones, è molto più imponente, letale e minaccioso, più in linea con quello descritto nei libri.

Il cast: chi recita in House of the Dragon

Nei dieci episodi di House of the Dragon sono presenti, nei ruoli principali, Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel e Rhys Ifans.

Quando esce House of the Dragon

La messa in onda in Italia, su Sky e in streaming su NOW, avverrà in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti. L’appuntamento è per il 22 agosto 2022.