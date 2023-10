HP, questo è il computer da comprare subito: sconto incredibile

Fonte foto: dotshock/123RF.com

I computer non sono tutti uguali. Anzi, tutt’altro. Stiamo parlando di uno dei dispositivi tecnologici che più varia da modello a modello. Entrano in gioco così tante componenti e così tante tecnologie che non è raro trovare due dispositivi della stessa marca, usciti nello stesso anno, ma che tra di loro sono completamente differenti. Per questo motivo, quando si cerca un nuovo PC portatile da acquistare, la prima cosa da fare è comparare i vari modelli e scovare qualche offerta che ti permette di risparmiare centinaia di euro. Esattamente quello che trovi oggi su Amazon per questo computer portatile HP 15s-fq2014sl, dispositivo abbastanza recente e con una scheda tecnica equilibrata. Il classico computer con cui puoi fare di tutto, dal lavorare documenti Word, al preparare presentazioni Power Point fino a vedere film e serie TV sulle varie piattaforme di video streaming.

Un computer che oggi trovi anche a un prezzo veramente eccezionale grazie allo sconto del 37% che ti permette di risparmiare più di 200€ su quello di listino. Un prezzo che rompe il muro dei 400€ e lo fa diventare uno dei best-buy di questo fine settimana. Trovare qualcosa di meglio a un prezzo così basso è davvero complicato: approfittatene immediatamente, la promo potrebbe terminare a breve.

Computer portatile HP: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo esclusiva Amazon da non farsi scappare. Oggi trovi questo ottimo notebook HP da 15 pollici in offerta a un prezzo di 379,99€, con uno sconto del 37%. Per il pc portatile si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi di tutto il web per un dispositivo di questo genere. Ma non finisce qui. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. Il laptop è già pronto per essere spedito e la consegna viene effettuata anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove fai l’ordine).

PC portatile HP: la scheda tecnica

Un computer portatile pensato per l’utilizzo quotidiano. Questo PC portatile HP è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento nella sua fascia di prezzo. Non assicura prestazioni esagerate come un top di gamma o un MacBook, ma costa anche decisamente di meno. Puoi farci un po’ di tutto, ma senza strafare.

Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica, partendo dall’ottimo display da 15,6" con risoluzione FHD. Tecnologia IPS, antiriflesso e con una luminosità abbastanza elevata che non ti dà problemi sotto la luce diretta del sole. La potenza è assicurata da un processore Intel i3 di undicesima generazione con a supporto 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Prestazioni tutto sommato giuste per un utilizzo tranquillo durante la giornata.

Dotato anche di webcam per le chiamate di lavoro e di un microfono integrato che fa arrivare la voce agli altri partecipanti in maniera chiara e decisa. La batteria è a lunghissima durata e riesce a coprire tutto il giorno senza troppi problemi. Insomma, il classico PC per studenti con cui puoi studiare, vedere film e lavorare sui documenti.

