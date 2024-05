HP Copilot+ PC: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: HP

Tra i vari brand che hanno già abbracciato la nuova filosofia dei Copilot+ PC c’è anche LG che, poche ore dopo la presentazione ufficiale di Microsoft, ha annunciato al mondo l’arrivo dei suoi nuovi HP OmniBook X AI e HP EliteBook Ultra G1Q AI.

Entrambi hanno in dotazione il nuovo chip Qualcomm Snapdragon X Elite e, dunque, possono accedere a tutte le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale annunciate poche ore fa dal colosso di Redmond.

HP OmniBook X AI: scheda tecnica e prezzi

Il nuovo HP OmniBox X AI ha un display touch da 14 pollici con risoluzione 2.2K (2.240×1.400 pixel). Il display è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light perché emette poca luce blu, estremamente dannosa per gli occhi.

Il processore scelto da HP è un Qualcomm Snapdragon X Elite a cui è possibile abbinare fino a 32 GB di RAM e fino a 1 TD di SSD. Come ormai ben noto, la GPU è integrata nel processore ed è una Qualcomm Adreno, mentre la NPU (Neural Processing Unit) è una Qualcomm Hexagon.

Le opzioni di connettività comprendono due porte USB-C 4 con USB Power Delivery, DisplayPort e HP Sleep and Charge, una porta USB-A e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Tra le connessioni senza fili abbiamo il WiFi 7 e il Bluetooth 5.4 (su alcuni modelli c’è, invece, il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3).

Sul notebook c’è anche una webcam da 5 MP, due microfoni e due altoparlanti stereo con HP Audio Boost e ottimizzati per le videoconferenze con Audio Poly Studio.

La batteria è da 59 Wh con ricarica HP Fast Charge a 65 W e un’autonomia stimata che si aggira intorno alle 26 ore. Il sistema operativo può essere personalizzato dall’utente che può scegliere tra Windows 11 Home Edition e Windows 11 Pro.

Come già visto per altri Copilot+ PC, anche in questo caso non sono disponibili informazioni ufficiali per l’arrivo in Italia, ma sappiamo che questo notebook sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal prossimo 18 giugno al prezzo di partenza di 1.199,99 dollari

HP EliteBook Ultra G1Q AI: scheda tecnica e prezzi

Per quanto riguarda l’HP EliteBook Ultra G1Q AI avrà un display touch da 14 pollici, con risoluzione 2,2 K.

Il processore anche su questo modello è un Qualcomm Snapdragon X Elite che l’utente può configurare con fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TD di SSD. Identica ovviamente la GPU Qualcomm Adreno e la NPU Qualcomm Hexagon.

Speculari all’altro modello anche le connessioni con due porte USB-C, una porta USB-A e il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Presenti anche stavolta il WiFi 6E e il Bluetooth 5.2.

Su questo prodotto trova posto anche la stessa webcam da 5 MP e lo stesso comparto audio con due microfoni e due speaker con HP Audio Boost e ottimizzati con Audio Poly Studio.

Anche per l’HP EliteBook Ultra G1Q AI non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sulla commercializzazione in Europa, ma come il precedente anche questo notebook sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal prossimo 18 giugno al prezzo di partenza di 1.699 dollari