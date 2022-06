Huawei FreeBuds Pro 2 ufficiali in Italia: i prezzi

Huawei ha presentato ufficialmente in Italia i suoi nuovi auricolari Freebuds Pro 2. Dispositivi indossabili top di gamma dell’azienda, i Freebuds Pro 2 sono TWS di tipo "in-ear", hanno due driver, tre microfoni (per una soppressione del rumore fino a 47 dB) e una durata della batteria abbastanza elevata.

Una delle caratteristiche chiave degli Huawei FreeBuds Pro 2 è il sistema ANC (cancellazione attiva del rumore) presente già nella versione precedente del dispositivo premium del colosso cinese. Tra l’altro, le nuove cuffiette di Huawei contano su un microfono con sensore osseo e sull’algoritmo proprietario per la cancellazione del rumore DNN (Deep Neural Network) che, stando a quanto "ha acquisito più di 600 milioni di campioni vocali per cancellare ogni possibile interferenza, dai rumori della metropolitana a quelli del vento". Il risultato, secondo Huawei, è un ANC più efficace del 15% circa rispetto al modello precedente. Huawei, inoltre, ha sviluppato i FreeBuds Pro 2 con Devialet, società celebre i suoi amplificatori e altoparlanti, al fine di migliorare la qualità della riproduzione della musica.

Huawei FreeBuds Pro 2: come sono

Le nuove cuffiette dell’azienda asiatica presentano un doppio driver e ben tre microfoni, sistema che è in grado di garantire un confortevole utilizzo anche in ambienti parecchio rumorosi, grazie ad una riduzione dei rumori fino a 47 dB, un valore molto elevato. Gli auricolari Huawei FreeBuds Pro 2 anche capaci di collegarsi via Bluetooth contemporaneamente a due dispositivi e di passare da uno all’altro senza intoppi.

Inoltre, grazie alla tecnologia Hi-Res Dual Sound, le nuove cuffiette permettono di restituire all’utente frequenze tra i 14 Hz e i 48k Hz: ciò si traduce, a detta di Huawei in "acuti intensi, bassi profondi e un’ampia gamma di frequenze sonore". Resistenti all’acqua con certificazione IP54, le Huawei Freebuds Pro 2 supportato anche codec LDAC ad alta risoluzione e sono certificati HWA e Hi-Res Audio Wireless.

Sul fronte dell’autonomia, Huawei promette 6,5 ore di riproduzione per ricarica con ANC disabilitato, 4 ore di riproduzione con ANC abilitato, 30 ore con la custodia di ricarica e ANC disabilitato e 18 ore di ricarica con la custodia di ricarica e con ANC abilitato.

Prezzi e disponibilità

I nuovi auricolari Huawei FreeBuds Pro 2 sono disponibili in Italia nelle tre colorazioni Silver Frost, Ceramic White e Silver Blue a 199,90 euro, un prezzo molto simile allo street price delle AirPods Pro che vanno a sfidare direttamente: le cuffiette di Apple, infatti, hanno un prezzo di listino di 279 euro ma si trovano spesso online a 200-220 euro.