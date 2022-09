Huawei Mate 50: i nuovi modelli e i prezzi

Il lancio ufficiale in Cina della nuova serie di smartphone Huawei Mate 50 composta da 4 nuovi telefoni: Huawei Mate 50 standard, Huawei Mate 50 Pro, Huawei Mate 50E e Huawei Mate 50 RS Porsche Design. Con questi dispositivi Huawei porta sul mercato (per ora solo su quello cinese) dei nuovi prodotti dotati di almeno tre novità molto interessanti.

La prima è la tecnologia di imaging proprietaria Huawei XMAGE, la seconda è il nuovo sistema di connessione satellitare, la terza è l’ultima versione del sistema operativo HarmonyOS.

XMAGE è basata su una NPU (Neural Processing Unit, un chip specializzato in algoritmi di intelligenza artificiale) personalizzata e creata da HiSilicon. La tecnologia satellitare entrerà in funzione nel momento in cui un utente si trova in una situazione di emergenza e quando i normali servizi di connettività radio non funzionano. Infine, con la serie di smartphone Huawei Mate 50 è stato introdotto il nuovo sistema operativo HarmonyOS 3 che include tra le tante funzionalità, la possibilità di effettuare chiamate di emergenza anche con batteria quasi esaurita.

Huawei Mate 50: caratteristiche tecniche e prezzo

La versione standard del nuovo smartphone Huawei Mate 50 ha a bordo il processore top di gamma Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con modem solo 4G. Non è stata resa nota la RAM mentre conosciamo la memoria di archiviazione, proposta in tre tagli: 128 GB, 256 GB o 512 GB, espandibile con scheda NM (Nano Memory).

Il display da 6,7 pollici è OLED FHD+, con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, campionamento del tocco di 300 Hz e sensore per le impronte digitali integrato.

Sul retro sono presenti tre fotocamere: il sensore principale da 50 MP con OIS (stabilizzatore ottico), un sensore da 13 MP ultra-grandangolare e un tele periscopico da 12 MP (zoom ottico 5x, zoom digitale 50x). La fotocamera anteriore è da 13 MP.

La batteria ha una capacità di 4.460 mAh, ricarica rapida da 66 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 5 W.

In Cina, il telefono Huawei Mate 50 costa:

Huawei Mate 50 da 128GB: 4.999 yuan che al cambio corrispondono a 722 euro

Huawei Mate 50 256GB: tra i 5.499 e i 5.699 yuan,in base alla finitura, che corrispondono a 795-823 euro,

Huawei Mate 50 512GB:dai 6.499 ai 6.699 yuan,che al cambio corrispondono a 939 euro e 968 euro.

Huawei Mate 50 Pro: caratteristiche tecniche e prezzo

Anche lo smartphone Huawei Mate 50 Pro come per la versione standard, ha a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con modem 4G. Resta sconosciuta la RAM mentre i tagli di memoria di archiviazione passano a due: 256 GB e 512 GB, espandibile con scheda Nano Memory.

Il display da 6,7 pollici è di tipo OLED ma con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz (dunque superiore alla versione standard) mentre resta invariato il campionamento di tocco a 300 Hz. Su Huawei Mate 50 Pro è stato installato il riconoscimento facciale con sensore ToF 3D, che si aggiunge allo sblocco con il sensore per le impronte digitali.

Sul retro sono stati collocati tre sensori fotografici, il principale da 50 MP con apertura variabile f/1,4-f/4,0 e stabilizzatore ottico OIS, il sensore ultra-grandangolare da 13 MP e il sensore tele periscopico da 64 MP. Lo zoom ottico è 3,5x mentre lo zoom digitale è di 100x. La fotocamera anteriore è da 13 MP.

La batteria ha una capacità di 4.700 mAh, la ricarica rapida è da 66 W, la ricarica wireless è da 50 W e la ricarica inversa è da 5 W.

Lo smartphone Huawei Mate 50 Pro viene venduto in Cina ai seguenti prezzi:

Huawei Mate 50 Pro da 256GB: tra i 6.799 yuan e i 6.999 yuan a seconda delle finiture, che corrispondono al cambio a 982-1.011 euro.

Huawei Mate 50 Pro da 512GB: tra i 7.799 e i 7.999 yuan, che corrispondono a 1.127-1.155 euro

Huawei Mate 50 RS Porsche Design: caratteristiche tecniche e prezzo

Il Huawei Mate 50 RS Porsche Design altro non è che una versione esclusiva, con scocca in ceramica e una decorazione che richiama il mondo delle corse automobilistiche.

Il processore a bordo del Huawei Mate 50 RS Porche Design è ancora il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (sempre 4G) abbinato all’unico taglio di memoria di archiviazione da 512 GB.

Il display resta l’OLED FHD+ da 6,7 pollici come visto sul modello Pro con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e campionamento di tocco di 300 Hz. Anche su questa versione si trova il riconoscimento facciale 3D.

Sul retro troviamo tre sensori fotografici: principale da 50 MP con apertura variabile f/1,4-f/4,0, stabilizzatore ottico OIS, sensore ultra-grandangolare da 13 MP e sensore tele periscopico da 48 MP. Lo zoom ottico è 3,5x mentre lo zoom digitale è di 100x. La fotocamera anteriore è da 13 MP.

La batteria è da 4.700 mAh, la ricarica rapida è da 66 W, la ricarica wireless da 50 W e la ricarica inversa da 5 W.

Il Huawei Mate 50 RS Porsche Design costa in Cina 12.999 yuan, che corrispondono al cambio a 1.877 euro, nel solo taglio di memoria da 512 GB .

Huawei Mate 50E: caratteristiche tecniche e prezzo

Huawei Mate 50E è il piccolo della gamma: cambia il processore e si passa al Qualcomm Snapdragon 778G, sempre con connettività 4G. I tagli di memoria sono 128 GB e 256 GB di memoria di archiviazione e anche per questo modello non conosciamo la RAM.

Il display è un OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz e campionamento di tocco di 300 Hz. Anche su questo modello c’è il sensore ToF 3D per il riconoscimento facciale.

Sul retro sono poste due fotocamere: il sensore principale da 50 MP e il sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera anteriore è da 13 MP.

Per questo modello non è stato ancora reso noto il prezzo in Cina.