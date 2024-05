Huawei MatePad 11.5, un device per la produttività in super offerta

Fonte foto: Huawei

Acquistare un tablet da utilizzare sia per l’intrattenimento che per la produttività non è cosa semplice e, per non sbagliare, gli utenti si rivolgono ai top di gamma dei brand più blasonati, portando a casa un prodotto più che valido ma ritrovandosi a spendere una vera fortuna.

Quello che non tutti sanno, però, che al fianco ai prodotti di fascia altissima, c’è tutto un ecosistema di device chiaramente con schede tecniche più modeste, ma comunque ottimizzati a dovere per seguire l’utente in qualsiasi tipo di attività.

Tra questi c’è Huawei MatePad 11.5 un tablet compatto e con un’ottima scheda tecnica, sviluppata specificatamente per la produttività. La soluzione perfetta per chi passa molte ore fuori casa e cerca un dispositivo leggero che, in quanto a performance, gli faccia dimenticare il vecchio e pesante notebook.

Inoltre, con le offerte su Amazon questo device può essere acquistato anche in super offerta a meno di 250 euro, arrivando al minimo storico.

Huawei MatePad 11.5 – Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 – Versione 6/128 GB

Huawei MatePad 11.5: scheda tecnica

Huawei MatePad 11.5 ha un display TFT LCD che misura 11,5 pollici, ha una risoluzione 2,2K (2.200×1.440 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Presenti le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu e la TÜV Rheinland Flicker Free, con questo tablet che può regolare in automatico la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii da 0 a 3000 Hz.

Il processore scelto da Huawei è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 che per questa specifica offerta viene affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda le fotocamere c’è un sensore posteriore da 13 MP e una fotocamera frontale è da 8 MP (f/2.2) posizionata su uno dei lati più lunghi del device.

Tra le connessioni abbiamo il WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e l’USB-C 3.1. Il comparto audio è composto da 4 altoparlanti con Huawei Histen 8.1 e 2 microfoni.

La batteria è da 7.700 mAh con ricarica cablata da 22,5 W. Il sistema operativo è HarmonyOS 3.1 che, come ben noto, ha preso il posto di Android su tutti i device a marchio Huawei.

In vendita separatamente anche diversi accessori che possono essere utilizzati per trasformare questo tablet in una specie di notebook. C’è la tastiera Huawei Smart Magnetic Keyboard e la Huawei M-Pencil di 2a gen, la smart pen dall’azienda cinese utile per i creativi e per chi vuole utilizzare il MatePad per prendere appunti a meno o disegnare.

Huawei MatePad 11.5: l’offerta su Amazon

Huawei MatePad 11.5 è un tablet di fascia medio-alta, con una scheda tecnica che si adatta facilmente a qualsiasi situazione, dall’intrattenimento alla produttività, senza dimenticare lo studio, rappresentando di fatto un’ottima alternativa a notebook decisamente più ingombrante.

Nonostante l’assenza di Android, inoltre, l’azienda cinese riesce a non soffrire troppo la cosa, proponendo uno store alternativo abbastanza fornito e portando sul mercato questo tablet con un’ottima suite di strumenti per l’ufficio disponibile sin dal primo avvio.

Di listino questo tablet costa 299 euro ma con l’offerta Amazon, si scende fino a 249 euro (-17%, -50 euro) uno sconto da non sottovalutare e che rende un po’ più semplice l’acquisto di un ottimo tablet.

