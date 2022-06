Huawei MatePad Paper, il tablet per scrivere come su carta

Il nuovo Huawei MatePad Paper disponibile ora in Italia è un tablet da 10 pollici che ha l’ambizione di offrire l’esperienza di lettura e scrittura al pari di un foglio di carta. Tecnicamente questa tecnologia è definita E-Ink, ossia inchiostro elettronico, poiché imita alla perfezione la carta stampata e la scrittura a mano fatta con una penna. Grazie alla presenza del pennino Huawei M Pencil 2, inoltre, è possibile scrivere sul tablet esattamente come avviene con una penna su un foglio di carta.

Huawei MatePad Paper può essere dunque usato per prendere appunti, scrivere promemoria su un foglio digitale ma anche per leggere documenti o un libro. In questo caso, la tecnologia fa un passo verso quanti amano vedere l’inchiostro sulla carta, proprio come sui libri reali, ma hanno bisogno di un dispositivo elettronico su cui archiviare migliaia di libri o di documenti, sia da leggere che da scrivere. E’ poi possibile connettere al Huawei MatePad Paper altri dispositivi, grazie al sistema operativo proprietario Huawei HarmonyOS 2.0 (derivato da Android e ci somiglia anche molto), che inizia a diffondersi su device di vario tipo. A dimostrazione che il tablet sia davvero portabile, infine, ricordiamo che il Huawei MatePad Paper pesa appena 360 grammi. Letteralmente, una piuma.

Huawei MatePad Paper: caratteristiche tecniche

Huawei MatePad Paper ha un display da 10,3 pollici E-Ink, il primo fino ad ora a ricevere il certificato TÜV Rheinland. A differenza di un display LCD retroilluminato classico, l’E-Ink riflette la luce del sole al pari di un foglio di carta. Questa caratteristica, consente sia di risparmiare la batteria sia di non affaticare gli occhi.

IL processore a bordo del Huawei MatePad Paper è il Kirin 820E di HiSilicon (cioè sempre Huawei) abbinato a 4/64 GB di memoria. Sono presenti 4 microfoni e 2 altoparlanti che servono anche per ascoltare audiolibri e per registrare note vocali. C’è la connesione wireless, sia WiFi che Bluetooth e la batteria è da 3.625 mAh e assicura, a detta di Huawei, una durata di 6 giorni di utilizzo e di 4 settimane in Standby.

Infine, il Huawei MatePad Paper ha integrata l’app Huawei Books che offre più di 2 milioni di libri in oltre 20 lingue.

Huawei MatePad Paper: disponibilità e prezzo

Il notepad Huawei MatePad Paper con il pennino Huawei M Pencil 2 incluso in confezione è disponibile in Italia al prezzo di 499,99 euro. Fino al 29 giugno viene applicato uno sconto con coupon del 10% e fino al 15 luglio sono in omaggio gli auricolari Huawei FreeBuds 4i.