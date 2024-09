I nuovi tablet Huawei arrivano in Italia: sfida ad Apple

Gli ultimi tablet di fascia alta di Huawei arrivano in Italia: qualità e potenza per sfidare Apple, ma senza passare da Google e Android

Fonte foto: Huawei

Huawei porta in Italia i suoi due nuovi tablet Huawei MatePad Pro da 12,2 pollici e Huawei MatePad 12 X e si mostra intenzionata a proseguire una missione di sicuro coraggiosa: sfidare gli Apple iPad e iPad Pro con prodotti di fascia alta, costosi e con un sistema operativo proprietario che non è l’universale Android.

Quella che per molti sarebbe una missione suicida, per Huawei non lo è affatto: i prodotti del gigante cinese sono sempre di ottima qualità e soffrono solo per l’incompatibilità con l’ecosistema delle app e dei servizi Android più diffusi, a partire dai servizi Google. A questo limite, però, Huawei ha saputo rispondere nel tempo mettendo in piedi un proprio ecosistema, un proprio store di app e nuovi servizi proprietari in grado di far concorrenza ad Apple, ma senza passare da Google.

Huawei MatePad Pro 12,2: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Huawei MatePad Pro da 12,2 pollici è un tablet di fascia alta, che giustifica il nome “Pro” con una scheda tecnica di ottimo livello. A causa del noto ban imposto dagli Stati Uniti nei confronti di Huawei, che non può più usare chip con tecnologia 5G occidentale, il colosso cinese ha ripiegato su chip cinesi (quasi sempre prodotti in casa).

Il chip utilizzato è un Kirin T91 prodotto da Hisilicon, azienda del gruppo Huawei, ed è affiancato da una quantità di memoria decisamente abbondante: 12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio di archiviazione.

Il display è di tipo Tandem OLED PaperMatte antiriflesso, con una luminosità di ben 2.000 nit e un effetto visivo simile a quello della carta stampata. La risoluzione è di 2.800×1.840 pixel, con un rapporto d’aspetto pari a 3:2. Il refresh rate arriva a 144 Hz, con 2.880 Hz di frequenza di PWM dimming, che sta a significare una elevata tutela per la salute degli occhi.

La sezione audio è composta da 4 altoparlanti con tecnologia Huawei Sound e da un set di microfoni con cancellazione del rumore, al fine di migliorare la qualità delle videochiamate. Le fotocamere posteriori sono due: una principale da 13 MP con apertura f/1.8 e autofocus e una ultra wide da 8 MP con aprtura f/2.2 e fuoco fisso. La fotocamera frontale è da 8 MP, ha un’apertura f/2.0 ed è a fuoco fisso.

Il sistema operativo è Huawei HarmonyOS 4.2, non ci sono i servizi Google e non si possono installare le normali applicazioni Android. Tutto ciò che manca è sostituito dai servizi Huawei e da numerose app compatibili con l’OS di Huawei.

Abbondante anche la batteria: da 10.00 mAh (due celle da 5.000 mAh), con ricarica alla potenza massima di 100 watt, che sono davvero parecchi ma sono possibili solo con il caricatore originale Huawei Super Fast, non incluso nella confezione di vendita.

Huawei MatePad Pro da 12,2 pollici è già in vendita, anche in Italia, al prezzo di 999 euro per la versione da 12/512 GB di memoria, con la tastiera (dotata di pennino) inclusa nel prezzo.

Huawei MatePad 12 X: caratteristiche e prezzo

Huawei MatePad 12 X è un prodotto di fascia inferiore rispetto al modello Pro, ma è comunque un device di buona qualità e dal prezzo elevato. In questo caso il processore è un Kirin T90A e la memoria RAM è di 8 o 12 GB, mentre lo storage è sempre da 256 GB.

Lo schermo, da 12 pollici, è un LCD con risoluzione 2.800×1.840 e luminosità di 1.000 nit. Identiche al modello precedente le fotocamere: 13 e 8 MP dietro e 8 MP davanti. La batteria è da 10.000 mAh e si ricarica ad una potenza massima di 66 Watt.

Il prezzo di Huawei MatePad 12 X è di 649 euro in Italia, per la versione da 12/256 G, con tastiera e pennino in omaggio ma senza caricatore.