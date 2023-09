Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Huawei ha lanciato sul mercato cinese il suo nuovissimo tablet di fascia alta Huawei MatePad Pro 13.2. Un dispositivo con cui l’azienda cinese ha deciso di alzare l’asticella per i suoi tablet, optando per una scheda tecnica di alto livello in cui emerge sicuramente il generoso display OLED da 13,2 pollici e un comparto audio con 6 speaker, più che interessante per riprodurre i propri contenuti multimediali preferiti.

Sconosciuto il processore all’interno del tablet, ma dovrebbe essere un Kirin 9000S, che ha già fatto la sua comparsa all’interno del Huawei Mate 60 Pro, facendo infuriare il governo degli USA perché, nonostante il ban imposto, porta per la prima volta sui device Huawei il modem per il 5G, anche se la cosa non ha ripercussioni sul MatePad Pro 13.2 che non ha lo slot per le SIM.

Huawei MatePad Pro 13.2: scheda tecnica

Huawei MatePad Pro ha un display OLED da 13,2 pollici, con risoluzione 2,8K (2.880×1.920 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz. Il processore, dovrebbe essere un Kirin 9000S coadiuvato da 12 o 16 GB di RAM e 256/512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico, anche se generalmente è trascurabile nei tablet, comprende un sensore principale da 13 MP (f/1.8) con autofocus veloce PDAF e uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2). La fotocamera frontale è da 16 MP (f/2.2) con sensore ToF (Time of Flight) utilizzato per una maggiore precisione per il riconoscimento facciale.

Tra le opzioni di connettività troviamo il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 3.1 e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Interessante anche il comparto audio con 6 speaker stereo Huawei Sound e 4 microfoni, ottimo sia per la riproduzione dei propri contenuti multimediali che per le videochiamate.

La batteria ha una capacità di 10.100 mAh con ricarica cablata Huawei SuperCharge a 88 W. Il sistema operativo, come per tutti i dispositivi Huawei più recenti, è HarmonyOS 4.

Infine, da sottolineare anche la presenza di alcuni accessori che possono espandere ulteriormente le potenzialità di questo tablet: la tastiera Huawei Smart Magnetic Keyboard e la Huawei M-Pencil di 3a gen, la smart pen prodotto dall’azienda cinese.

Huawei MatePad Pro 13.2: prezzo e disponibilità

Al momento Huawei MatePad Pro 13.2 è disponibile esclusivamente per il mercato cinese, nelle colorazioni Green, Black e White al prezzo consigliato di:

Huawei MatePad Pro 13.2 – 12/256 GB: 5.199 yuan (670 euro)

Huawei MatePad Pro 13.2 – 12/512 GB: 5.699 yuan (730 euro)

Huawei MatePad Pro 13.2 – 12 GB/1 TB: 6.699 yuan (860 euro)

Huawei MatePad Pro 13.2 – 16 GB/1 TB: 6.999 yuan (900 euro)

Huawei MatePad Pro 13.2 – 16 GB/1TB con tastiera e penna smart: 8.299 yuan (1.070 euro).

Per ora non sono disponibili ulteriori informazioni sull’arrivo di una versione Global per il Huawei MatePad Pro 13.2 ma non si esclude l’arrivo di questo tablet per i mercati esteri, magari con una selezione ridotta di tagli di memoria, come accade spesso in questi casi.