Huawei P60 e Mate X3, ecco la data di lancio

Con un teaser su Weibo, Huawei ha annunciato il lancio di due nuovi smartphone, versioni "modernizzate" di due modelli attualmente in commercio. Stiamo parlando del Huawei P60 Pro e del foldable Huawei Mate X3, rispettivamente eredi e successori degli attuali Huawei P50 Pro (in foto) e Huawei Mate X2. Secondo alcuni rumors, l’occasione sarà anche quella per vedere i nuovi indossabili Watch GT4 e TalkBand 7 e gli auricolari FreeBuds 5.

Huawei P60 Pro: come sarà

Per quanto riguarda Huawei P60 e P60 Pro, come sempre ci sono state anticipazioni e, se verranno confermate il 23 marzo alle 14.30 orario cinese (7.30 in Italia), questi smartphone saranno dei top di gamma a tutti gli effetti (fatto salvo il solito 4G).

Huawei P60/P60 Pro arriverebbe con un SoC Qualcomm che per alcuni potrebbe essere o il recente Snapdragon 8 Gen 2, o il al massimo lo Snapdragon 8+ Gen 1, entrambi però senza modem 5G come vuole la limitazione imposta dal governo americano per i fornitori di Huawei, che è ancora nella lista nera.

Il display, invece, non dovrebbe avere alcun limite e sarà di ottima qualità, come da tradizione Huawei: un AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione Quad HD+ e un refresh rate pari a 120 Hz. Si prevede una luminosità molto alta dello schermo.

Huawei P60 e P60 Pro si differenzieranno tra di loro per il comparto fotografico, caratteristica su cui Huawei punta molto tempo con risultati più che positivi. Il modello base sarà prevedibilmente dotato di un sensore principale Sony IMX789 da 52 MP a cui verrà affiancato l’ultra grandangolare Sony IMX858 da 50 MP. Non mancherà anche un teleobiettivo, in questo caso un Sony IMX351 da 16 MP.

L’asticella del comparto fotografico si alza con Huawei P60 Pro, dove il sensore principale sarà un Sony IMX888 da 50 MP. Rimane identico l’ultra grandangolare IMX858 da 50 MP, mentre Il terzo sensore pare sia un OmniVision OV64B da 64 MP con zoom ottico a 3,5x. E pare che questo comparto fotografico prometta bene, viste le foto scattate con il P60 Pro e poi postate dal CEO della società, Richard Yu, senza alcun ritocco post produzione.

La batteria dovrebbe avere una capacità di 5.000 mAh e una ricarica rapida a 88W o 100W di potenza, che sono tanti ma non il massimo oggi disponibile. Il sistema operativo, per i problemi già dscritti, non sarà Android, ma HarmonyOS 3.1.

Huawei Mate X3, il foldable sconosciuto

Incredibilmente si sa poco o nulla del nuovo foldable Huawei Mate X3 che andrà a sostituire il Mate X2 lanciato ormai ben 2 anni orsono e mai arrivato in Italia. L’unico foldable Huawei sbarcato nel nostro Paese è stato il Mate Xs 2 nel luglio 2022 al prezzo di ben 1.999,90 euro.

Tra le poche cose che sappiamo è che anche il Mate X3 sarà un modello con piega a libro e che dovrebbe consentire l’invio di messaggi di emergenza via satellite (di sicuro in Cina, vedremo se sarà possibile anche nel resto del mondo) alla stregua di altri sistemi già noti e simili come quelli proposti da Apple e Bulllit.