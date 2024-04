Huawei Pura 70 ufficiale: il P70 ora si chiama così

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Huawei

Huawei ha presentato ufficialmente in esclusiva per il mercato cinese i nuovi top di gamma della serie Pura 70, composta da Huawei Pura 70, Huawei Pura 70 Pro, Huawei Pura 70 Pro+ e Huawei Pura 70 Ultra, tutti nuovamente con connessione 5G.

Parliamo di smartphone di fascia alta, con schede tecniche davvero di altissimo livello dove spicca un comparto fotografico con un sensore principale con apertura variabile. Interessante anche la connettività satellitare e, chiaramente, il (presunto) processore che dovrebbe essere uno degli ultimi chip prodotti da Huawei, un HiSilicon Kirin 9010 di cui sappiamo pochissimo ma che, stando alle indiscrezioni dovrebbe garantire prestazioni da vero top di gamma.

Al momento, come già detto, la serie è disponibile unicamente in Cina e non ci sono informazioni su un’uscita per il mercato globale che, tuttavia, potrebbe non essere nei piani del colosso della tecnologia.

Huawei Pura 70: scheda tecnica e prezzo

Il modello base del Huawei Pura 70 ha uno schermo OLED da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (2.760×1.256 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 2.500 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro temperato Kunlun, prodotto direttamente dall’azienda cinese.

Il processore non è stato confermato ufficialmente, ma secondo le indiscrezioni dovrebbe essere un HiSilicon Kirin 9010 a cui si affiancano 12 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna. Questo chip è una variante più recente dell’ormai vecchio Kirin 9000, con prestazioni leggermente migliori e, soprattutto, con connessione 5G.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con apertura variabile da f/1.4 a f/4.0, autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5x da 12 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Sul fronte delle connessioni abbiamo WiFi 7, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1, l’NFC e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria è da 4.900 mAh con ricarica via cavo da 66 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa da 7,5 W. Il sistema operativo è HarmonyOS 4.2.

Lo smartphone è certificato IP68, ed è quindi resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Il nuovo Huawei Pura 70 è già disponibile in Cina nei colori: Cherry Rose Red, Ice Crystal Blue, Snow White e Feather Sand Black. Il prezzo suggerito è di:

Huawei Pura 70 – 12/256 GB – 5.499 yuan (712,50 euro)

Huawei Pura 70 – 12/512 GB – 5.999 yuan (777,28 euro)

Huawei Pura 70 – 12 GB/1 TB – 6.999 yuan (906,85 euro)

Huawei Pura 70 Pro e Pro+: scheda tecnica e prezzo

Huawei Pura 70 Pro e Huawei Pura 70 Pro+ condividono buona parte della scheda tecnica tra cui un display OLED che misura 6,8 pollici, ha una risoluzione FDH+, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.500 nit. Il vetro protettivo è di nuovo un Kunlun.

Anche in questo caso il chip dovrebbe essere un HiSilicon Kirin 9010 con il modello Pro che viene affiancato da 12 GB di RAM mentre il modello Pro+ sale fino a 16 GB, entrambi con spazio di archiviazione fino a 1 TB.

Speculare il comparto fotografico con il principale 50 MP con apertura variabile, PDAF e OIS già visto sul precedente modello, un sensore ultra-grandangolare da 12,5 MP e un teleobiettivo macro con zoom ottico 3,5x da 48 MP con OIS. La fotocamera frontale è di nuovo da 13 MP.

Identiche al modello base le opzioni di connettività con WiFi 7, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1, NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti. Su entrambi i modelli, inoltre, è disponibile un emettitore a infrarossi.

La versione Pro e Pro+ aggiungono anche la connettività satellitare per effettuare chiamate utilizzando i satelliti cinesi in orbita. La versione Pro solo tramite satelliti Beidou, mentre il Pro+ sia tramite Beidou che Tiantong.

La batteria per entrambe le versioni sale a 5.050 mAh con ricarica via cavo da 100 W, ricarica wireless da 80 W e ricarica inversa da 20 W. Il sistema operativo è di nuovo HarmonyOS 4.2. Torna anche su questi telefoni la certificazione IP68.

Huawei Pura 70 Pro+ è già disponibile in Cina nei colori: Lightweave Silver, String White e Phantom Black al prezzo suggerito di

Huawei Pura 70 Pro+ – 16/512 GB – 7.999 yuan (1.036,42 euro)

Huawei Pura 70 Pro+ – 16 GB/1 TB – 8.999 yuan (1.165,99 euro)

Huawei Pura 70 Pro, invece, è disponibile nei colori: Roland Purple, Snow White e Feather Sand Black, al prezzo di

Huawei Pura 70 Pro – 12/25 GB – 6.499 yuan (842,07 euro)

Huawei Pura 70 Pro – 12/512 GB – 6.999 yuan (906,85 euro)

Huawei Pura 70 Pro – 12 GB/1 TB – 7.999 yuan (1.036,42 euro)

Huawei Pura 70 Ultra: scheda tecnica e prezzo

Infine c’è il vero top di gamma il Huawei Pura 70 Ultra che ha uno schermo OLED di nuovo da 6,8 pollici, con risoluzione FHD+, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità di picco di 2.500 nit. Presente anche stavolta il vetro Kunlun.

Il processore dovrebbe essere di nuovo un HiSilicon Kirin 9010 con 16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna.

Migliora, naturalmente, il comparto fotografico con un sensore principale (da 1 pollice) da 50 MP con apertura variabile, PDAF e OIS, un sensore ultra-grandangolare da 40 MP e un teleobiettivo macro con zoom ottico fino a 3,5x da 50 MP con OIS. La selfiecamera è da 13 MP.

Speculari agli altri modelli le connessioni con WiFi 7, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1, NFC, emettitore a infrarossi, e sistemi per la geolocalizzazione dell’utente. Tornano anche stavolta le connessioni satellitari tramite Beidou e Tiantong.

La batteria sale a 5.200 mAh con ricarica via cavo da 100 W, ricarica wireless da 80 W e ricarica inversa da 20 W. Il sistema operativo è di nuovo HarmonyOS 4.2. Presente infine la solita certificazione IP68.

Anche Huawei Pura 70 Ultra è già disponibile in Cina nei colori Chanson Green, Mocha Brown, Starburst White e Starburst Black. Il prezzo è di: