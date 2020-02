Huawei, quali smartphone riceveranno la EMUI 11

10 Febbraio 2020 - Mentre è ancora in corso il rilascio dell’interfaccia EMUI 10 per molti smartphone Huawei, si comincia già a parlare di EMUI 11/Magic UI 4, cioè la prossima evoluzione delle interfacce grafiche per dispositivi Huawei e Honor, basata sull’altrettanto prossimo Android 11.

Android 11 sarà probabilmente svelato a maggio 2020, durante la prossima conferenza Google I/O dedicata agli sviluppatori, e dovrebbe essere rilasciato sugli smartphone Pixel a partire da agosto, al massimo da settembre. E’ prevedibile che l’annuncio ufficiale di EMUI 11 segua di poco quello di Android 11. Si terrà proprio ad agosto la prossima Huawei Developer Conference 2020, e non è da escludere che Huawei ne approfitti per presentare almeno le caratteristiche fondamentali della nuova veste grafica per i suoi smartphone. Tutta da scoprire, invece, se la questione del ban di Trump che impedisce all’azienda cinese di usare i Google Mobile Services, sarà risolta entro quella data. Bisogna ricordare che il blocco commerciale voluto dal Presidente degli Stati Uniti non colpisce i dispositivi Huawei già in commercio e che hanno ricevuto la certificazione da parte di Android.

Quali smartphone riceveranno EMUI 11

Naturalmente oggi nessuno può ancora dire con certezza quali dispositivi potranno installare la EMUI 11. Non vi è infatti, né può ancora esserci, alcuna lista ufficiale. E’ possibile però fare delle prime ipotesi almeno credibili, basandosi sulla precedente politica di Huawei: se l’azienda cinese continuerà a comportarsi come ha fatto fino ad ora, la cosa più probabile è verranno aggiornati tutti device con al massimo due anni di età. Discorso speculare per i dispositivi Honor.

EMUI 11: i dispositivi Huawei supportati

In base a questa ipotesi i dispositivi Huawei che potrebbero ricevere la EMUI 11 a partire da settembre 2020 sono: