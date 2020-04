Huawei sta lavorando a uno smartphone con superzoom

Una nuova indiscrezione comparsa online in questi giorni vede protagonista Huawei pronta, a quanto sembra, a presentare uno smartphone dotato di uno zoom digitale da 55x. Allo stato attuale, però, ancora non è chiaro se questa innovazione verrà introdotta su un telefono Huawei o su un device Honor.

Un’immagine svelata in rete da un blogger sul social Weibo mostra uno screenshot dell’app fotocamera basata su interfaccia EMUI che ritrae un’icona laterale con lo zoom 55x. Attualmente non esiste nulla di simile né su un telefono dell’azienda cinese, né sui dispositivi marchiati Honor. Il costruttore cinese si sta riprendendo velocemente dallo stop imposto a causa dell’esplosione dell’epidemia di Covid-19 e si appresta a lanciare una serie di nuovi modelli, telefoni low-cost, ma anche e soprattutto dispositivi di fascia alta.

Fotocamera con zoom 55x: su quale smartphone arriva

Huawei produce smartphone da un decennio, ma l’azienda cinese non ha mai concentrato i suoi sforzi sul comparto fotografico fino all’arrivo del telefono Huawei P9 e P9 Plus, due dispositivi che hanno segnato l’inizio della fortunata collaborazione del colosso cinese con Leica. Collaborazione che ha visto sfornare altri interessanti dispositivi come il P20 Pro, e il P30 Pro dotati di zoom ottico 3x e zoom ottico periscopico 5x, device che hanno gettato le basi per l’arrivo dell’attuale Huawei P40 Pro Plus con zoom ottico periscopico 10x.

Ma i telefoni Huawei oltre alla funzionalità di zoom ottico sono dotati di uno zoom digitale pari a 50x e presente sui telefoni P30 Pro e P40 Pro, nonché di uno zoom 100x in dotazione al modello P40 Pro +. Ma lo screenshot diffuso dal blogger cinese mostra qualcosa di completamente diverso, mai visto su un dispositivo Huawei, tanto da far presupporre che si tratti di uno smartphone nuovo che dovrebbe debuttare nei prossimi mesi.

Detto questo, Huawei sta per sfornare diversi modelli come la serie Mate 40, la serie Nova 7, mentre Honor è pronta a lanciare l’Honor 30. Tutti modelli Pro che potrebbero essere equipaggiati con il nuovo sistema di zoom 55x. Ma secondo i soliti ben informati, questo “onore” potrebbe spettare proprio al telefono Honor 30 Pro, le cui immagini trapelate in questi giorni sulla rete mostrano una particolare fotocamera periscopica che potrebbe ospitare lo zoom 55x.