Huawei Nova 7 ufficiale, tre modelli per tutte le tasche: le caratteristiche

Erano attesi e sono finalmente arrivati. Parliamo di Huawei Nova 7 SE, Huawei Nova 7 e Huawei Nova 7 Pro, la nuova famiglia di smartphone dell’azienda cinese che promette prestazioni top, a un prezzo tutto sommato contenuto e con il supporto al 5G. Si tratta di dispositivi che arriveranno prima in Cina e solamente tra qualche mese anche in Europa e in Italia.

Come tutti gli smartphone Huawei presentati nell’ultimo periodo, anche i tre dispositivi Nova 7 non hanno il supporto di Google, mentre sono presenti i Huawei Mobile Services. Al posto del Google Play Store è presente AppGallery. A bordo Android 10 con la nuova EMUI 10.1, attesa sugli altri smartphone Huawei nei prossimi mesi. Il Huawei Nova 7 copre tutte le fasce di prezzo: il modello SE è per la fascia media, mentre gli altri due modelli hanno una scheda tecnica da top di gamma. Ecco le caratteristiche del Huawei Nova 7 SE, del Huawei Nova 7 e del Nova 7 Pro.

Le caratteristiche e prezzo del Huawei Nova 7 SE 5G

Dotato di un display curvo da 6,5 pollici FHD+, cuore pulsante del nuovo telefono Huawei è il chipset Kirin 820 5G abbinato a 8GB di RAM e 128 o 256GB di archiviazione. Il comparto fotografico presenta sul retro una quadrupla fotocamera verticale composta da un sensore principale da 64 megapixel con apertura f/1.8, un sensore ultra wide da 8 megapixel, un obiettivo macro da 2 megapixel e un sensore di profondità sempre da 2 megapixel. La fotocamera anteriore è dotata invece di un sensore da 16 megapixel con apertura f/2.0.

Huawei Nova 7 SE 5G è dotato di una batteria da 4.000 mAh con ricarica veloce da 40W. Sistema operativo Android 10 con interfaccia EMUI 10.1. Doppia SIM, sensore per le impronte digitali montato lateralmente, jack audio da 3,5 mm, USB di tipo C. Disponibile nei colori Midnight Black, Silver, Forest Green e Midsummer Purple al prezzo di 2.399 yuan, pari a circa 315 euro al cambio attuale per la versione con RAM da 8 GB e 2799 yuan, circa 370 euro, per la versione da 8 GB + 256 GB.

Huawei Nova 7 5G, scheda tecnica e prezzo

Il Huawei Nova 7 Presenta un display curvo FHD+ OLED da 6,53 pollici, alimentato dal processore Kirin 985 con 8 GB di RAM, 128 GB e 256 GB di memoria. Il comparto fotografico è costituito da una fotocamera da 64 megapixel con apertura f/1.8, una fotocamera ultra-wide da 8 megapixel, teleobiettivo periscopio da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Infine, fotocamera frontale da 32 megapixel. Huawei Nova 7 5G è dotato di una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 40W. Il sensore per le impronte digitali è integrato nel display,

Huawei Nova 7 5G è disponibile nei colori Midnight Black, Silver, Forest Green, Midsummer Purple e Honey Red al prezzo di 2.999 yuan, circa 390 euro sempre al cambio attuale, per la versione con 128 GB di memoria interna, e 3.399 yuan, circa 450 euro, per 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Huawei Nova 7 Pro 5G

Anche la versione Pro sfoggia il medesimo display curvo, ma dalle dimensioni maggiori: parliamo di uno schermo FHD + OLED da 6,57 pollici e 2.340 × 1.080 pixel. Processore Kirin 985 5G, abbinato a 8GB di RAM e 128GB o 256Gb di archiviazione interna. Il comparto fotografico posteriore consta di una fotocamera da 64 megapixel, una fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.4, fotocamera periscopica da 8 megapixel con zoom ottico 5x, zoom ibrido 10x, zoom digitale 50x e una fotocamera macro da 2 megapixel con apertura f/2.4. Doppia fotocamera frontale è da 32 megapixel con apertura f/2.0, sensore ultra wide da 8 Megapixele 105° con apertura f/2.2. Anche nella versione Pro il sensore per le impronte digitali è integrato nel display.

Huawei Nova 7 Pro 5G è disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Silver, Forest Green, Midsummer Purple e Honey Red al prezzo di 3.699 yuan, circa 490 euro al cambio attuale, per la versione 8GB + 128GB e 4.099 yuan, circa 540 euro, per la versione 8GB + 256GB.