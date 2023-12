Huawei Watch GT 3: il prezzo è eccezionale, sconto mai visto prima

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Trovare uno smartwatch che abbina a delle caratteristiche top anche un prezzo accettabile e alla portata di molti non é semplice, soprattutto quando si avvicina la fine dell’anno e le promo cominciano a scarseggiare. Per questo motivo quando si trova un’offerta molto interessante per un prodotto che merita non bisogna far altro che approfittarne. Stiamo parlando della promo disponibile oggi per il Huawei Watch GT 3, orologio smart top di gamma con componenti e tecnologie all’avanguardia. Smartwatch che trovi con uno sconto di ben il 28% che fa scendere il prezzo al minimo storico dell’ultimo periodo. E puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto.

Le caratteristiche dell’orologio Huawei sono molto interessanti. Oltre ad avere un design che si adatta a qualsiasi outfit, é dotato delle migliori componenti uscite in questi anni. Huawei lo ha reso unico anche grazie alle tante tecnologie che ti aiutano a monitorare ogni singolo aspetto della tua vita, a partire dai principali parametri vitali fino ad arrivare alle modalità sportive (quelle supportate sono più di cento). Grazie a una batteria a lunghissima durata lo puoi utilizzare per quasi due settimane prima di ricaricarlo.

Huawei Watch GT 3: prezzo, sconto e offerta Amazon

Una promo da cogliere al volo per il Huawei Watch GT 3. Oggi lo smartwatch top di gamma dell’azienda cinese è disponibile su Amazon a un prezzo di 179 euro grazie allo sconto del 28%. Il risparmio è di quasi 100 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 35,80 euro al mese a tasso zero. Una promo completa sotto ogni punto di vista e che non ti deluderà. La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per effettuare il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2024, hai, quindi, tutto il tempo per testarlo fino in fondo.

Huawei Watch GT 3: le caratteristiche tecniche

Un orologio smart che stupisce sotto tutti i punti di vista. Il Huawei Watch GT 3 è uno dei migliori nella sua fascia di prezzo grazie a componenti e tecnologie innovative che ti aiutano a tenere sotto controllo tantissimi aspetti differenti. A catturare l’attenzione, però, è sicuramente il design. Il Huawei Watch GT 3 ha uno stile che ricorda gli orologi analogici e lo puoi utilizzare in qualsiasi situazione, sia nella vita di tutti i giorni, sia con outfit eleganti. Inoltre, il quadrante può essere personalizzato scegliendo una delle tantissime watch faces messe a disposizione dal produttore cinese.

Passando agli aspetti un po’ più tecnici, l’orologio è dotato di uno schermo da 1,43" con una luminosità molto elevata che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Per chi è alla ricerca di un dispositivo che monitori costantemente anche i principali parametri vitali, questo orologio fa al caso suo. Sotto la scocca sono presenti sensori di ultima generazione che controllano in tempo reale la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno del sangue e ti avvisano in tempo reale se notano qualcosa di anomalo. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, con un report completo che ricevi ogni mattina con le ore di sonno e la qualità del riposo, e la salute femminile. Lo smartwatch è anche in grado di rilevare il tuo livello di stress e proporti esercizi di respirazione ad hoc.

Pensavi che fosse tutto finito qui? Certo che no. Il Huawei Watch GT 3 offre anche più di 100 modalità sportive, alcune delle quali di livello professionale. Inoltre, grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, avrai un coach sempre pronto a fornirti aiuto e supporto durante i tuoi allenamenti dedicati alla corsa. Essendo impermeabile trovi esercizi dedicati anche al nuoto.

Chiudiamo con un paio di caratteristiche interessanti. Collegando l’orologio allo smartphone puoi rispondere direttamente alle chiamate in entrata grazie al microfono integrato nell’orologio. Per quanto riguarda la batteria, invece, l’autonomia può arrivare a sfiorare i quattordici giorni.

