Huawei Watch GT3 Pro, il prezzo è in caduta libera: sconto mai visto prima

Nonostante le tante difficoltà seguite dall’ormai famoso "Trump ban", Huawei ha continuato a vendere sul mercato europeo il meglio di quanto può offrire e che non concerne gli smartphone. Tra questi dispositivi che sono arrivati anche in Italia ci sono sicuramente gli smartwatch. Huawei in questo settore è uno dei punti di riferimento e il merito sono gli anni di esperienza che hanno permesso al colosso cinese di affinare le conoscenze e di migliorare dispositivo dopo dispositivo. E un esempio è questo Huawei Watch GT3 Pro, un orologio che combina un design classico a caratteristiche uniche e funzionalità avanzate. Ma non solo. È realizzato anche con materiali che lo rendono super resistente e con un’affidabilità elevatissima.

Smartwatch versatile e che puoi utilizzare in qualsiasi situazione, dalle cene eleganti (puoi personalizzare il quadrante scegliendo uno dei tanti messi a disposizione da Huawei) alle avventure in montagna a fare trekking (GPS integrato, tantissime modalità di allenamento disponibili e sensori che monitorano costantemente la tua salute). Oggi, però, non vogliamo parlarvi solo delle sue caratteristiche, ma soprattutto dell’ottima promo disponibile su Amazon. Lo smartwatch è disponibile con uno sconto del 31% che fa risparmiare ben 120€ sul prezzo di listino. Uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e che lo fa diventare il best-buy nella sua fascia di prezzo. Un’occasione da non perdere grazie anche alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

Huawei Watch GT3 Pro: la scheda tecnica

Elegante, realizzato con materiali di pregio, super resistente e con tantissime funzionalità avanzate. Basterebbe questo per capire le enormi potenzialità di questo smartwatch Huawei, ma approfondiamo alcune delle caratteristiche che lo rendono unico.

Partiamo dai materiali. L’aggettivo "Pro" in questo caso non è utilizzato a casa. Il corpo compatto è in titanio, mentre il quadrante è in vetro zaffiro. La combinazione di questi due materiali lo rende resistente alle cadute e ai graffi, oltre che super elegante. La versione che troviamo in offerta è quella più grande da 46mm: il display è molto luminoso ed è visibile anche sotto la luce del sole.

Uno smartwatch da utilizzare nella vita di tutti i giorni, anche quando ti vai ad allenare. Le modalità di allenamento disponibili sono più di 100 e vanno dalla classica corsa, al ciclismo, fino alle attività più impegnative come la scalata o lo sci. Non manca il nuoto e l’immersione, essendo impermeabile fino a 50 metri. E proprio per chi ama l’immersione, l’orologio offre statistiche avanzate come la durata e la curva di profondità.

Non solo sport. Il Huawei Watch GT3 Pro si prende cura anche di te grazie a sensori avanzati per il monitoraggio della salute. Puoi conoscere in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e l’orologio ti avverte se nota qualche dato anomalo. Non manca il monitoraggio del sonno con un nuovo algoritmo avanzato che ti offre anche dei consigli su come migliorare il riposo notturno.

Le funzionalità non finiscono qui. Collegando lo smartwatch allo smartphone puoi anche rispondere alle chiamate in entrata e controllare in tempo reale le notifiche ricevute. Chiudiamo con l’ottima batteria che assicura un’autonomia fino a 14 giorni con un utilizzo normale.

