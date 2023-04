Huawei Watch Ultimate disponibile in Italia

Huawei Watch Ultimate, presentato in Cina neanche due settimane fa, è già arrivato anche in Italia. E’ uno smartwatch top di gamma, di fascia "Ultra". Appartiene, cioè, a quella ristretta nicchia di prodotti premium pensati per gli utenti che fanno sport estremi e, per questo, è realizzato con materiali di ottima qualità e con funzioni che non si trovano sui normali smartwatch.

Huawei Watch Ultimate: caratteristiche tecniche

Il display di Huawei Watch Ultimate è rotondo e misura 1,5 pollici, è di tipo AMOLED, con risoluzione 466×466 pixel e con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il quadrante è in vetro zaffiro, per resistere meglio a urti e graffi. Il dispositivo ha una certificazione IP68 che attesa la resistenza a polvere e brevi immersioni in acqua, mentre l’impermeabilità dichiarata è di 10 ATM, tanto che è presente una funzione gauge, con profondimetro.

Huawei Watch Ultimate ha una dotazione di sensori molto completa: accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di battito cardiaco ottico, pressione dell’aria, temperatura, luce e profondità.

Grazie ad essi può monitorare il battito cardiaco, la percentuale di ossigeno nel sangue (SpO2), il sonno, lo stress, il ciclo mestruale, la rigidità arteriosa. L’orologio invia messaggi di allerta se registra anomalie cardiache, come ad esempio un battito accelerato, o una saturazione troppo bassa.

La nuova modalità "Spedizione" entra in gioco durante una escursione, attivando contemporaneamente cinque sistemi di posizionamento satellitare e, se necessario, anche il tema scuro che permette una lettura agevole del display in ambienti bui. Il tracciamento del percorso è continuo, grazie al GPS integrato, ed è possibile attivare anche la navigazione offline Route Back per tornare all’inizio del percorso.

Tra le oltre 100 attività sportive monitorabili è possibile selezionare anche 20 modalità di allenamento professionale, tra le quali il trekking, la scalata o il nuoto (in acque libere o piscina). Con la modalità tracciamento preciso sono calcolate, tra le altre cose, la distanza percorsa, le calorie bruciate e il livello di stress derivante dall’attività fisica.

Grazie al microfono integrato e alla connessione Bluetooth con il telefono è possibile effettuare chiamate o rispondere, anche attraverso le principali app di messaggistica. Non c’è però la connessione cellulare, quindi senza smartphone non è possibile usare lo smartwatch per le comunicazioni.

Le connessioni disponibili, infatti, sono il Bluetooth 5.2, quelle satellitari (GPS L1/L5, GALILEO E1/E5a, QZSS L1/L5 dual-frequency) e l’NFC (ma senza possibilità di effettuare pagamenti).

La ricarica completa dura 60 minuti ed è di tipo wireless e la batteria ha una capacità di 530 mAh. Secondo le specifiche del produttore l’autonomia è di 14 giorni con un uso moderato, che scendono a circa 8 giorni con un uso più intenso che include telefonate e invio di messaggi con uno smartphone collegato via Bluetooth.

Huawei Watch Ultimate: disponibilità e prezzi

Huawei Watch Ultimate è disponibile in due colori, a due prezzi diversi: Ultimate Voyage Blue e Huawei Watch Ultimate Expedition Black, rispettivamente a 899,90 euro e 749,90 euro. La differenza tra i due modelli, oltre che nel prezzo e nel colore, è nei materiali: il primo, Huawei Watch Ultimate Ultimate Voyage Blue ha il cinturino in titanio, il secondo, Huawei Watch Ultimate Expedition Black, in gomma nitrilica idrogenata.