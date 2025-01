Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il 2025, secondo le indiscrezioni in rete, si preannuncia come un anno ricco di innovazioni che interesseranno soprattutto il settore degli smartphone. Nei prossimi 12 mesi, infatti, sono attesi moltissimi nuovi dispositivi che promettono di ridefinire gli standard tecnologici, portando nelle mani degli utenti un hardware di nuova generazione e, soprattutto, tante nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Quali sono gli smartphone più attesi del 2025

Samsung continua a guidare il mercato degli smartphone premium e il nuovo Samsung Galaxy S25 sarà in prima linea per ridefinire gli standard tecnologici dell’azienda sudcoreana. Ovviamente le informazioni a disposizione non sono ancora molte ma questo device dovrebbe avere a bordo il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, pronto a portare al livello successivo la suite di funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Galaxy AI, che sarà molto più performante e fluida rispetto al passato. Il device dovrebbe essere presentato nel primo trimestre del 2025.

Il Google Pixel 10 è il prossimo top di gamma di Big G, e dovrebbe garantire un netto passo avanti rispetto ai precedenti modelli, offrendo agli utenti uno smartphone potente e ancora più integrato con tutto l’ecosistema di servizi del colosso di Mountain View. Il processore a bordo dovrebbe essere il nuovo Google Tensor G5, progettato per offrire prestazioni AI di livello superiore e migliorando la user experience del dispositivo, con un’integrazione ancora più profonda con Android. Questo telefono dovrebbe essere presentato tra settembre e ottobre 2025.

Motorola continua a puntare sul segmento degli smartphone pieghevoli e il Razr 60 promette di essere uno dei migliori dispositivi della categoria. Previsto con un design a conchiglia migliorato e una cerniera quasi invisibile, questo dispositivo dovrebbe migliorare totalmente quanto visto sui foldable di precedente generazione, garantendo una maggiore robustezza, migliori soluzioni per sfruttare il doppio display e, naturalmente, molte funzioni AI. Ancora nessuna conferma riguardo l’hardware ma sembra che il device potrebbe avere a bordo il futuro chip top di gamma di Qualcomm.

Honor sta guadagnando sempre più popolarità nel segmento degli smartphone foldable, e il Magic V4 promette di portare l’esperienza pieghevole a un livello superiore. Si prevede un dispositivo con un comparto hardware di fascia altissima che punterà tutto su un sistema di fotocamere avanzato (in cui l’AI giocherà un ruolo cruciale) e un design rinnovato a garanzia di una migliore maneggevolezza e una resistenza superiore.

Apple è pronta a rivoluzionare ancora una volta il mercato con l’iPhone 17 Air, un dispositivo che potrebbe introdurre un design completamente privo di porte, puntando esclusivamente su ricarica e trasferimento dati wireless tramite MagSafe. A bordo un chip A19 Bionic, sviluppato con processo a 2 nm, che dovrebbe offrire prestazioni nettamente superiori rispetto ai modelli attuali, soprattutto in termini di efficienza AI e capacità di calcolo per la realtà aumentata, cosa che dovrebbe migliorare ulteriormente l’integrazione del device con l’Apple Vision Pro.