I film da recuperare ad agosto su NOW

Fonte foto: Sky

Se durante l’anno è difficile stare dietro a tutti gli impegni quotidiani e allo stesso tempo anche agli innumerevoli film e serie tv che affollano le principali piattaforme di streaming, l’estate può diventare un buon momento per recuperare alcuni dei titoli più interessanti usciti negli ultimi mesi. Diversi film appassionanti possono essere visti in streaming su NOW ed è facile, nel vasto catalogo della piattaforma, trovare qualche proposta intrigante per alleggerire una calda serata d’agosto. Ecco qualche idea per tutti i gusti.

Tramite amicizia

Chi cerca un film leggero e divertente può recuperare questa commedia di e con Alessandro Siani. Nel cast ci sono anche Max Tortora, Matilde Gioli e Maria Di Biase. Il protagonista del film è Lorenzo (interpretato da Alessandro Siani), il proprietario di un’agenzia che offre amici a noleggio a chi ha bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio.

Un giorno si rivolgono all’agenzia i familiari di Lorenzo, dipendenti di una fabbrica di dolciumi che il proprietario, Alberto Dessè (Max Tortora), vuole vendere. Il motivo? Si sente solo. È allora Albero ad avere bisogno di un amico a noleggio, evidentemente: chissà che in questo modo non si riescano a salvare la fabbrica e i posti di lavoro…

Nel nostro cielo un rombo di tuono

Gli appassionati di calcio non devono avere dubbi: questo è il titolo giusto (nella foto). Si tratta di un ritratto calcistico e umano del grande campione Gigi Riva. Diretto da Riccardo Milani, il docufilm ripercorre le scelte e la parabola della carriera sportiva di Gigi Riva, uno dei più amati campioni del calcio italiano. Tra gli intervistati, oltre a Luigi Riva, ci sono anche Gianfranco Zola, Nicolò Barella, Gianluigi Buffon, Roberto Baggio, Massimo Moratti e Cristiano De Andrè.

La saga di Mission Impossible

Chi preferisce una visione più adrenalinica e ha molto tempo a disposizione può recuperare l’intera saga di Mission Impossible con Tom Cruise. Mission: Impossible, il primo film, esce nel 1996. In questo capitolo, diretto da Brian De Palma, l’agente Hunt è sospettato di essere una spia e deve scoprire chi lo vuole incastrare.

Quattro anni dopo esce il secondo capitolo Mission: Impossible 2, mentre nel 2006 è la volta di Mission: Impossible III diretto da J.J. Abrams. In questo terzo capitolo Hunt torna in azione per fermare un trafficante d’armi in possesso di un ordigno letale. Nel 2011 tocca a Mission: Impossible – Protocollo Fantasma, nel 2015 a Mission: Impossible – Rogue Nation e nel 2018 a Mission: Impossible – Fallout.

Forever Young – Les Amandiers

Questo film di Valeria Bruni Tedeschi, Nastro d’Argento Europeo, è la scelta giusta per chi cerca una storia d’autore e di stampo autobiografico. Ambientato negli anni Ottanta, il film ha come protagonisti alcuni giovani aspiranti attori che studiano alla École des Amandiers a Nanterre, la scuola di recitazione e laboratorio teatrale diretta da Patrice Chéreau.