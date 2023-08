I film sull'amicizia più belli di sempre

Fonte foto: Shutterstock

C’è quella che nasce da bambini e poi dura per sempre. Quella che si trasforma in amore. Quella che finisce perché si prendono strade diverse. Quella che arriva in età adulta come una sorpresa inaspettata. Quella che regala gioie e quella che fa soffrire. Ci sono tanti tipi di amicizie e altrettanto numerose e varie sono le storie che hanno provato a raccontare questo sentimento sul grande schermo. Alcune di queste storie si trovano in questi film sull’amicizia considerati tra i più belli di sempre, da vedere in streaming.

American Graffiti

Uscito nel 1973, questo film è prodotto da Francis Ford Coppola e diretto da George Lucas. Diventato un cult per un’intera generazione, i protagonisti sono quattro amici adolescenti che trascorrono insieme una notte di spensieratezza prima di abbracciare la vita adulta. Si può vedere a noleggio si Prime e Apple TV.

Amici miei

Quattro amici di lunga data – il decaduto conte Mascetti, l’architetto Melandri, il giornalista Perozzi e il proprietario di un bar, Necchi – giocano costantemente scherzi e burle ai danni dei malcapitati che capitano loro sotto tiro a Firenze. Di Mario Monicelli, uscito nel 1975, si può noleggiare su Apple TV e YouTube.

E.T. L’extra-terrestre

Questa emozionante amicizia tra un bambino e un alieno è rimasta nell’immaginario collettivo fin dall’anno dell’uscita del film, il 1982. Scritto da Melissa Mathison e diretto da Steven Spielberg, il film è stato candidato a nove Oscar e ne ha vinti quattro. Si trova in streaming su Prime Video e NOW.

Hachiko – Il tuo migliore amico

Non c’è solo l’amicizia tra persone, ma anche quella tra essere umano e animale. In questo film in particolare si parla di quella tra Hachi, un cucciolo di razza Akita abbandonato, e Parker Wilson (interpretato da Richard Gere), insegnante di musica. Il film si ispira alla storia vera del cane giapponese Hachiko che per dieci anni ha aspettato ogni giorno il padrone alla stazione. Si può vedere su Apple TV e Tim Vision.

Il bambino con il pigiama a righe

Visibile su NOW e Prime Video, questo film del 2008 ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale racconta l’amicizia tra Bruno, figlio di un ufficiale nazista, e Shmuel, bambino ebreo chiuso in un campo di concentramento. Il film è tratto dal romanzo di John Boyne.

Quasi amici

Su NOW, Apple TV e Prime Video c’è anche questo film comico francese con Patrice Laconte nei panni di un miliardario tetraplegico che assume come aiutante Driss (Omar Sy). Venendo da mondi diversissimi, un rapporto tra i due sembra impossibile. E invece, tra alti e bassi, nascerà davvero un’incredibile amicizia.

Stand By Me – Ricordo di un’estate

Quattro amici molto diversi decidono di intraprendere un’escursione verso il bosco per vedere con i propri occhi il cadavere di un ragazzo che, hanno sentito, si trova proprio da quelle parti. L’avventura drammatica li cambierà per sempre. Il film è uscito nel 1986 e si può vedere su Netflix e TIM Vision. Tratto da un racconto di Stephen King, è diretto Rob Reiner.