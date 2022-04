I Galaxy S21 ricondizionati arrivano sullo store di Samsung

Si chiama Samsung “Re-Newed“ ed è il “reparto ricondizionati" ufficiale del gigante coreano, dove è possibile trovare in vendita a prezzi (in teoria) vantaggiosi i cellulari Galaxy dati in permuta da chi ha comprato uno smartphone nuovo negli anni scorsi.

Samsung Re-Newed non è una novità, visto che esiste già da qualche anno, ma lo è il fatto che adesso siano disponibili anche i Galaxy S21 ricondizionati. D’altronde gli S21 sono usciti ormai un anno fa e, nel frattempo, è uscita anche la gamma S22. Di conseguenza negli ultimi mesi ci sono stati utenti Samsung possessori di S21 che lo hanno dato in permuta per prendere un S22. E, così, Samsung ha incamerato un sufficiente numero di Galaxy S21 di seconda mano che, adesso, dopo i controlli e le riparazioni di rito sono pronti a tornare sul mercato. Non è detto, però, che si tratti sempre di buoni affari.

Come funziona Samsung Re-Newed

Gli smartphone Samsung sono, nel mondo Android, quelli che mantengono il loro prezzo alto per un lasso di tempo maggiore. Lo stesso vale per il mercato di seconda mano e questo ci fa capire il senso di un programma ufficiale di vendita per i ricondizionati, gestito direttamente da Samsung.

I Galaxy “Re-Newed" vengono testati approfonditamente, rimessi “a nuovo" con la sostituzione della batteria e ricevono persino un nuovo numero IMEI. In totale Samsung effettua ben 132 controlli sui telefoni prima di venderli come Re-Newed.

Questo garantisce la massima qualità possibile e molte garanzie per l’utente, ma va detto che il prezzo di vendita non risulta sempre attraente.

Galaxy S21 ricondizionato: ne vale la pena?

Prima di parlare di prezzi, premettiamo che il programma Re-Newed è disponibile solo negli Stati Uniti. Tuttavia, anche in Italia spesso si trovano su canali alternativi cellulari provenienti da Re-Newed. Nel caso dei Galaxy S21, da venerdì scorso, è al momento possibile preordinarli. Ma quanto costano?

Parecchio, a dire il vero: se non facciamo una ulteriore permuta, infatti, i prezzi dei Galaxy S21 ricondizionati partono da 675 dollari per un S21 5G con 128 GB di memoria di archiviazione e possono arrivare fino a 1.000 dollari per un S21 Ultra da 128 GB.

Forse Samsung dovrebbe dare un’occhiata su Amazon Italia, dove è abbastanza facile trovare un Galaxy S21 5G da 8/128 GB nuovo a 578 euro, oppure un Galaxy S21 Ultra 12/128 GB a 730 euro.

Samsung Galaxy S21 5G – 8/128 GB

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – 12/128 GB