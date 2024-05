I laptop LG Gram 2024 arrivano in Italia: modelli e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

I nuovissimi notebook LG gram e LG gram Pro sono ufficialmente disponibili anche in Italia. La scheda tecnica e i prezzi dei leggerissimi computer prodotti da LG

Fonte foto: LG

Dopo la presentazione ufficiale al CES 2024 i nuovissimi notebook LG gram e LG gram Pro sono ufficialmente disponibili anche in Italia. Sono molti i modelli che compongono questa serie e tutti possono essere configurati a proprio piacimento, con la possibilità di scegliere tra due diversi processori Intel, diverse tipologie di schermi, RAM e memoria di archiviazione.

Tutti i modelli, però, si distinguono per leggerezza estrema e una grandissima resistenza, come conferma la presenza della certificazione di grado militare MIL-STD-810H che garantisce l’utilizzo di questi device anche in condizioni estreme.

LG gram Pro 2024: scheda tecnica e prezzi

Gli LG gram Pro sono disponibili con schermi da 16 e 17 pollici, con la versione da 16 che può essere acquistato anche in versione convertibile 2-in-1. I modelli da 16 pollici hanno un display OLED con risoluzione WQXGA+ (2.880×1.800 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Il notebook da 17 pollici, invece, ha uno schermo LCD con risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel) e refresh rate fino a 144 Hz.

I processori possono essere configurati dall’utente che può scegliere tra un Intel Core Ultra 7 o un Intel Core Ultra 5. Idem anche la scheda video con la possibilità di optare per la sola Intel Arc integrata nel processore oppure di aggiungere anche NVIDIA GeForce RTX 3050 (che non è disponibile per il convertibile). La NPU (Neural Processing Unit) è una Intel AI Boost.

A questo si aggiungono diversi tagli di memoria con un massimo di 32 GB di RAM e fino a 1 TB di SSD.

Sul fronte delle connessioni su tutti questi computer abbiamo due porte USB-A 3.2, due porte USB-C 4.0 con power delivery, DisplayPort e Thunderbolt 4 e una porta HDMI. Non mancano nemmeno il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3. Presenti anche due speaker da 3 W certificati Dolby Atmos, due microfoni e una webcam con risoluzione Full HD.

I modelli da 16 pollici hanno una batteria da 77 Wh, mentre per il modello da 17 pollice si sale a 90 Wh. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

I nuovi notebook Pro di LG sono già disponibili sul sito ufficiale dell’azienda produttrice con un prezzo di partenza di 1.849 euro per LG gram Pro e di 1.299 euro per LG gram 2-in-1.

LG gram 2024: scheda tecnica e prezzi

I notebook della serie LG gram (in foto) arrivano sul mercato con quattro schermi diversi: da 14, 15,6, 16 e 17 pollici, con le ultime due versioni disponibili anche con display touch.

Su tutti i prodotti c’è un pannello LCD con frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Le versioni da 16 e 17 pollici hanno una risoluzione WQXGA (2.560×1.600 pixel) mentre quelle da 15.6 e da 14 pollici scendono a FHD (1.920×1.080 pixel).

Anche su questi modelli l’utente può scegliere il processore tra un Intel Core Ultra 7 e un Intel Core Ultra 5, configurabili con fino a 32 GB di RAM e fino a 2 TB di SSD. Al contrario delle versioni Pro, stavolta non è possibile aggiungere una GPU esterna e gli utenti dovranno necessariamente accontentarsi della Intel Arc graphics integrata. La NPU è di nuovo una Intel AI Boost.

Identiche a quelle già viste su LG gram Pro le opzioni di connettività che comprendono due USB-A 3.2, due USB-C 4 con power delivery, DisplayPort e Thunderbolt 4, una porta HDMI, il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Stesso discorso anche per la webcam FHD e i due microfoni, cambiano però gli speaker in dotazione con i modelli da 14 e 15,6 pollici che hanno altoparlanti da 1,5 W e quelli da 16 e 17 pollici che, invece, hanno speaker da 2 W.

Le batterie sono da 72 Wh per le versioni con schermi da 14 e 15,6 pollici e da 77 Wh per quelli di dimensioni maggiori. Il sistema operativo è di nuovo Windows 11 Home.

Anche i nuovi LG gram possono già essere configurati ed acquistati sul sito ufficiale del produttore e hanno un prezzo che parte da 1.049 euro.