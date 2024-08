I migliori film da vedere in streaming a Ferragosto 2024

Tra cui un horror da poco disponibile in streaming in Italia, l’ultimo film di Paolo Virzì e due action comedy di qualche anno fa molto amate dal pubblico

Fonte foto: Giles Keyte/Netflix

Ferragosto 2024 in compagnia di un buon film? Le opzioni tra cui scegliere, sulle principali piattaforme di streaming, non mancano.

Sicuramente in tema è Un altro Ferragosto, disponibile su Netflix e NOW. L’ultimo film di Paolo Virzì, sequel del celebre Ferie d’agosto, segue le tragicomiche vicissitudini della famiglia Mazzalupi e della famiglia Molino, immagini di due Italie diametralmente opposte che si incontrano (e si scontrano) a Ventotene a Ferragosto.

Guardando tra le uscite delle ultime settimane sulle varie piattaforme di streaming, invece, si possono aggiungere alla lista dei film da vedere a Ferragosto 2024 anche questi titoli.

Kingsman 1 e 2

Kingsman: Secret Service è una commedia d’azione del 2014, con la regia di Matthew Vaughn, ma solo da pochi giorni è disponibile in streaming su Netflix (ma si trova anche su Disney+). Lo stesso vale per il sequel del 2017 Kingsman – Il cerchio d’oro (nella foto), anche questo già disponibile su Disney+ e da poco visibile anche su Netflix.

Liberamente tratto dalla miniserie a fumetti The Secret Service, il franchise di Kingsman annovera un cast notevole con, tra gli altri, Taron Egerton, Colin Firth, Samuel L. Jackson, Sofia Boutella, Mark Strong e Michael Caine.

My Spy La Città Eterna

A luglio su Prime Video è uscito invece My Spy La Città Eterna, sequel dell’action comedy del 2020. Nel cast tornano i protagonisti Dave Bautista e Chloe Coleman che, come suggerisce il titolo, vivono una nuova avventura famigliare in Italia.

Il coro del liceo di Sophie (interpretata da Coleman) viene infatti selezionato per una tournée italiana che culminerà in un’esibizione per il Papa nella Città del Vaticano. JJ (alias Bautista) si offre volontario per accompagnare il gruppo, sperando così di avere l’occasione di legare con la figliastra. Inaspettatamente, però, JJ scoprirà che lui e Sophie sono pedine inconsapevoli di un terribile complotto terroristico.

Nel cast ci sono anche Ken Jeong, Kristen Schaal, Anna Faris, Craig Robinson e Flula Borg.

Five Nights At Freddy’s

Da fine luglio è disponibile in streaming su NOW e on demand su Sky anche il film Five Nights At Freddy’s, tratto dal videogioco di culto survival horror creato da Scott Cawthon.

Scritto da Scott Cawthon, Emma Tammi (che è anche regista) e Seth Cuddeback, il film include nel cast Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling, Piper Rubio e Mary Stuart Masterson.

Il protagonista Mike (alias Josh Hutcherson) è un giovane tormentato, da poco disoccupato, che si prende cura della sorellina di dieci anni, Abby, ed è perseguitato dalla scomparsa irrisolta del fratello minore, avvenuta ormai dieci anni prima.

Quando accetta un lavoro come guardia notturna di un ristorante abbandonato, il Freddy Fazbear’s Pizza, Mike si rende presto conto che qualcosa non va. In compagnia dell’agente di polizia locale Vanessa Shelly (Elizabeth Lail), le notti al Freddy si trasformeranno in un incubo oscuro.