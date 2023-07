I migliori film di Margot Robbie in streaming (prima di Barbie)

Fonte foto: DFree / Shutterstock

In questi giorni tutti parlano di Margot Robbie, o meglio, del nuovo film di cui è protagonista: Barbie, diretto da Greta Gerwig. Uscito al cinema il 20 luglio, in Italia ha già registrato il più alto incasso d’esordio del 2023 e ha totalizzato in generale numeri (di spettatori e di incassi) da capogiro. A vestire i panni dell’iconica bambola, che nel film è «Barbie stereotipo», è appunto Robbie, attrice e produttrice cinematografica australiana di 33 anni. Nel corso della sua carriera Margot Robbie, prima dell’enorme successo di Barbie, ha recitato in molti altri film. Ecco i titoli migliori da cercare subito in streaming.

C’era una volta a… Hollywood

Uscito nel 2019 e disponibile su Netflix, C’era una volta a… Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood è il titolo originale) è diretto e co-prodotto da Quentin Tarantino. La trama ruota attorno a Rick Dalton, un attore di telefilm western in declino, e a Cliff Booth, la sua controfigura, oltre che al loro tentativo di ottenere nuovi ingaggi mentre l’epoca d’oro di Hollywood si sgretola. Tra i protagonisti ci sono Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Quest’ultima interpreta Sharon Tate, attrice di successo considerata una grande promessa del cinema.

Tonya

In questo film del 2017 Margot Robbie interpreta la protagonista Tonya Harding, la celebre pattinatrice che nel 1994 è stata coinvolta in uno dei più grandi scandali sportivi degli Stati Uniti. Il film ripercorre la vita e la carriera della pattinatrice, dall’infanzia fino al tragico avvenimento che ha messo ogni cosa in discussione. Il film si può vedere su NOW e Prime Video.

Bombshell – La voce dello scandalo

Robbie è anche tra le protagoniste di Bombshell – La voce dello scandalo del 2019. Nel film, basato su una storia vera, Gretchen Carlson accusa di molestie sessuali il fondatore di FOX News, Roger Ailes, dando il via a una serie di eventi imprevisti. Il film si può vedere su Netflix, Prime Video, NOW e Rai Play.

The Wolf of Wolf Street

Uscito nel 2014 e diretto da Martin Scorsese, questo celebre film con protagonista Leonardo DiCaprio è ambientato nella New York degli anni Ottanta e racconta la carriera dell’ambizioso broker Jordan Belfort, costellata anche da eccessi e corruzione. Nel film Margot Robbie interpreta il ruolo di Naomi Lapaglia, la seconda moglie di Jordan Belfort. Il film è disponibile su Rai Play, Netflix e NOW.

The Suicide Squad – Missione suicida

Una squadra di super cattivi tenta di sabotare un esperimento segreto del governo, condotto su un’isola remota. È questa in breve la trama di The Suicide Squad,del 2021, visibile su Netflix. Uno dei ruoli principali è appunto di Margot Robbie: l’attrice veste i panni di Harley Quinn, una criminale psicopatica ed ex psichiatra del folle Joker.