Cosa vedere in streaming oggi 6 gennaio 2025

L’Epifania tutte le feste si porta via, recita il detto, il che potrebbe generare una certa malinconia in qualcuno e un leggero sollievo in altri. Qualunque sia il vostro stato d’animo il 6 gennaio, per celebrare il giorno della Befana ci sono diversi film particolarmente adatti, ad esempio La Befana vien di notte, con Paola Cortellesi, e Miacarabefana.it, con Veronica Pivetti. Il primo si trova a noleggio su varie piattaforme di streaming, il secondo si può vedere gratis su Rai Play.

Non è la befana, ma una apprendista strega di mezza età la protagonista dell’intramontabile Pomi d’ottone e manici di scopa, su Disney+: anche questo è un titolo perfetto per l’Epifania! A interpretare la "magica signora" che deve prendersi cura di tre fratellini durante la Seconda Guerra Mondiale è la straordinaria Angela Lansbury.

Cosa vedere oggi su Netflix

Esce oggi su Netflix la seconda stagione di Il mio matrimonio felice, serie anime basata sulla light novel omonima di Tsukiho Tsukioka e Akumi Agitogi. Nella trama una giovane donna, dopo anni di maltrattamenti da parte della sua famiglia che la ritiene inutile, incontra il suo futuro marito e riesce gradualmente a manifestare la sua vera essenza, inclusi alcuni poteri straordinari.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Diretto da Gianni de Blasi, arriva oggi su Prime Video il film L’ultima settimana di settembre (uscito nel 2024). Il dramma ha come protagonista l’anziano scrittore Pietro Rinaldi, interpretato da Diego Abatantuono. L’uomo, vedovo e stanco della vita, progetta di suicidarsi nel giorno del suo compleanno. La morte tragica della figlia e del genero però cambia le carte in tavola: Pietro è chiamato infatti a occuparsi del nipote adolescente.

Cosa vedere oggi su Disney+

È un’avventura fantastica con un pizzico di brivido quella narrata in La casa dei fantasmi, uscito nel 2023 e visibile su Disney+. La storia racconta di una donna e suo figlio che si trasferiscono in una villa abbandonata per trasformarla in un albergo. L’abitazione è però infestata dai fantasmi e occorre chiamare degli specialisti per liberarsi di queste presenze.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Oggi in streaming su NOW si può vedere il film Madame Clicquot. Nella trama, Barbe Nicole Ponsardin Clicquot assume la gestione dell’azienda vinicola di famiglia dopo la morte del marito, diventando una delle prime imprenditrici moderne e gettando le basi di un impero, quello dello champagne Veuve Clicquot, che ha saputo trasformare l’industria dello champagne.

Chi vuole, su NOW può sempre recuperare alcuni grandi successi del 2024, tra cui il film C’è ancora domani di e con Paola Cortellesi e l’acclamato Barbie, scritto e diretto da Greta Gerwig e con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling. Imperdibile è anche​ Oppenheimer, diretto da Christopher Nolan e premiato con sette Oscar.