I migliori film di Natale 2023 su Prime Video

Fonte foto: Prime Video

È già Natale su Prime Video! La piattaforma di streaming da settimane ha iniziato a prepararsi per le feste arricchendo il catalogo con diversi film a tema, tra cui alcune novità. Non mancano i titoli natalizi usciti negli scorsi anni, ma resi disponibili per lo streaming solo adesso: è il caso dei film Innamorarsi a Natale, Natale in Sudafrica, Vacanze di Natale a Cortina, Vacanze di Natale 2000 e Natale a New York. Sono arrivati sulla piattaforma solo in queste settimane anche Io sono Babbo Natale, commedia natalizia del 2021, e Natale sul Nilo, il famoso film del 2002 diretto da Neri Parenti. Quali sono invece i nuovi film di Natale 2023 su Prime Video?

Buon Natale da Candy Cane Lane

Disponibile dal 1° dicembre, Buon Natale da Candy Cane Lane è probabilmente il titolo di punta delle feste quest’anno su Prime Video. Si tratta della prima commedia natalizia per Eddie Murphy, qui nei panni del protagonista Chris. Desideroso di vincere la gara di quartiere per le decorazioni natalizie più belle, Chris stringe un accordo con un’elfa in seguito al quale i personaggi del Natale prendono magicamente vita, generando grande caos in tutta città. Diretto da Reginald Hudlin, il film include nel cast anche Tracee Ellis Ross, Jillian Bell, Thaddeus J. Mixson, Ken Marino e Nick Offerman.

Elf Me

L’alternativa italiana di punta per questo Natale è sicuramente Elf Me, una magica favola delle feste con nel cast Lillo Petrolo, Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Caterina Guzzanti. Nel film Lillo interpreta Trip, un elfo costruttore al servizio di Babbo Natale che in seguito a uno dei suoi soliti pasticci incontra Elia, un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e la cui mamma fatica a mandare avanti il negozio di giocattoli. Ma con l’aiuto di Trip, anche questa favola avrà il suo lieto fine…

Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale

Film d’animazione action comedy per tutta la famiglia, Un piccolo Batman per un grande Bat-Natale ha come protagonista il giovane Damian Wayne che, trovandosi da solo a Wayne Manor la Vigilia di Natale, deve vestire i panni di Batman per salvare le feste e difendere la casa dai supercattivi.

Il tuo Natale o il mio 2

Nella lista delle novità di Natale 2023 non può mancare una commedia romantica natalizia, ed eccola qui. In Il tuo Natale o il mio 2 la relazione tra Hayley e James sarà nuovamente messa alla prova da un turbolento Natale in famiglia. Siamo nel periodo delle feste e le famiglie di Hayley e James decidono di incontrarsi insieme ai rispettivi figli sulle Alpi austriache, così da conoscersi di persona.

Ma qualcosa va storto nelle prenotazioni: i genitori di Hayley si ritrovano nel lussuoso resort scelto dai genitori di Taylor, che invece finiscono nel modestissimo alloggio prenotato in realtà dall’altra famiglia. Nel cast ci sono Asa Butterfield, Cora Kirk, Alex Jennings, Daniel Mays, David Bradley, Angela Griffin, Natalie Gumede, Rhea Norwood e Jane Krakowski.