I migliori film horror da guardare su Netflix

Su Netflix non ci sono soltanto novità, ma anche un vasto archivio di film che, pur usciti qualche anno fa, sono diventati delle pietre miliari nella storia del cinema oppure sono rimasti indelebilmente scolpiti nell’immaginario collettivo.

I film horror non fanno eccezione, ovviamente, e Halloween è l’occasione perfetta per recuperare la visione di alcune delle migliori pellicole da brividi disponibili sulla piattaforma di streaming. Ecco qualche suggerimento da cui prendere spunto per il 31 ottobre.

It

Il nome di Stephen King, autore del libro da cui il film è tratto, è già una garanzia. Su Netflix si trova la versione del 2017, diretta da Andy Muschietti e con il terrificante clown Pennywise interpretato da Bill Skarsgård.

A Quiet Place

Non servono dialoghi inquietanti per far venire la pelle d’oca agli spettatori: a volte basta… il silenzio. Lo dimostra questo iconico film del 2018 in cui terribili creature aliene che si orientano con i suoni si sono impossessate della Terra. L’unica speranza per sopravvivere è non fare rumore. Scritto diretto e interpretato da John Krasinski.

Silent Hill

Ispirata alla saga di videogiochi survival horror, questo film è uscito nel 2006 ma è rimasto ancora oggi un grande classico del suo genere. La protagonista è Rose che, in seguito a un incidente d’auto, si mette a cercare la figlia scomparsa misteriosamente a Silent Hill, una città inquietante infestata da esseri terrificanti.

Dracula di Bram Stoker

Sui vampiri e sul più famigerato tra loro, Dracula, sono stati realizzati numerosi adattamenti per il cinema e la tv. Questo film del 1992, però, tra tuti è considerato un cult ed è stato premiato con tre Oscar: è diretto da Francis Ford Coppola ed è basato sul romanzo di Bram Stoker, uscito alla fine dell’Ottocento. Nel cast ci sono Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins a Keanu Reeves.

Noi – Us

Per fare paura a volte non servono mostri orribili o creature sovrannaturali: bastano gli esseri umani, con tutti i loro lati più oscuri e meschini. Per rendersene conto si può guardare questo film di Jordan Peele, un thriller psicologico che affronta i temi del razzismo e del doppio e che è davvero capace di ricreare un’atmosfera spaventosa e inquietante.

Hostel

Tre inconsapevoli studenti vanno in vacanza in Slovacchia e soggiornano in un ostello. Che però, invece di offrire loro le romantiche avventure che immaginano, si rivela un luogo oscuro e di torture. Il film è uscito nel 2005 e dura un’ora e mezza. Sempre su Netflix si trovano anche i due sequel: Hostel Part II e Hostel Part III.