I nuovi Honor Magic 4 avranno chip e fotocamere al top

Honor Magic 4, nuovo top di gamma dell’ex sub-brand Huawei, si avvicina e lo dimostra il crescendo di rumor che lo riguardano. Glu ultimi sono quelli che provengono dal leaker Rodent950, che condivide su Twitter le specifiche tecniche che stabilizzano le informazioni sin qui ricevute. Alcune di queste specifiche, come quelle sul chip utilizzato, sono praticamente scontate.

Abbastanza scontata anche la qualità del comparto fotografico, notoriamente di alto livello sugli smartphone di Honor e già ottima su Honor Magic 3 (in foto). Specialmente se guardiamo al modello “Pro Plus", il più potente della nuova gamma Honor Magic 4, che sarà composta da tre modelli: Honor Magic 4, Honor Magic 4 Pro e, appunto, Honor Magic 4 Pro Plus. L’obiettivo di Honor è chiaro: posizionarsi nella parte alta del mercato degli smartphone Android, quella più redditizia. Se avrà speranza di riuscirci potremo saperlo molto presto: il 28 febbraio, data quasi certa del lancio della nuova gamma Magic 4 al Mobile World Congress di Barcellona.

Honor Magic 4: caratteristiche tecniche

Se su Honor Magic 4 troviamo il chip MediaTek Dimensity 9000, osannato da tanti ma fin qui mai testato sul campo da nessuno, sugli altri due modelli della linea Magic, il Pro e il Pro Plus troviamo il ben più noto chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Le memorie RAM sono di tipo LPDDR5 e storage di tipo UFS 3.1. Il sistema operativo potrebbe essere Android 12 e l’interfaccia la Magic UI 6.0.

Su Honor Magic 4 troviamo 4 fotocamere: la principale da 50 MP, una seconda fotocamera Ultra Wide per scattare macr da 50 MP, il teleobiettivo da 16 MP con zoom digitale fino a 10x e la fotocamera frontale sempre da 16 MP nel foro del display.

Su Honor Magic Pro sarebbero invece previste: una fotocamera 50 MP principale, una fotocamera 50 MP secondaria ultra wide e macro, un teleobiettivo a periscopio 50 MP con 50x di zoom digitale.

Cambia leggermente la dotazione nell’Honor magic 4 Pro Plus con teleobiettivo a periscopio 50 MP fino a 100x, ToF con autofocus laser e fotocamera frontale 13 MP con lente 3D collocate nel doppio foro centrale.

Honor Magic 4 avrà quasi certamente un display AMOLED da 6,55 pollici, Full HD+, HDR10+, fino a 120 Hz di refresh rate e 300 Hz di campionamento del tocco.

Magic 4 Pro avrà uno schermo da 6,67 AMOLED con tecnologia LTPO, HDR10+, refresh rate dinamico fino a 120 Hz e 360 Hz di campionamento del tocco.

Honor Magic Pro Plus avrà uno schermo da 6,78 pollici, ancora AMOLED LTPO, Quad HD+, HDR10+, refresh rate dinamico fino a 120 Hz e 360 Hz di campionamento del tocco.

Si prevede, per tutti e tre i modelli, una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida cablata a 66 watt per la versione base, mentre Honor Magic Pro avrebbe la ricarica a 66 watt e a 50 watt wireless e Honor Magic Pro Plus arriverebbe a 100 watt e 50 watt wireless.

Le versioni Pro e Pro Plus saranno certificate IP53 e IP68 e quindi restistenti all’acqua e alla polvere.

Honor magic 4 prezzi e disponibilità

Se prendiamo come punti di riferimento gli smartphone della serie Magic 3, e ipotizziamo che Honor li confermi anche per la serie Magic 4, possiamo aspettarci prezzi a partire da 899 Euro per la versione base. La nuova gamma Honor Magic 4 sarà presentata, quasi certamente, il 28 febbraio.