I nuovi Pixel 6 arrivano su Amazon Italia, ma non vi conviene comprarli

I Google Pixel 6 hanno fatto rumore, parecchio rumore. Per diverse ragioni. Anzitutto perché sono i primi smartphone di Google con un chip che non è progettato da Qualcomm, da MediaTek o da Samsung, come solitamente avviene, ma dalla stessa Google, che per la prima volta per la linea Pixel ha deciso di seguire un approccio “alla Apple".

L’altra ragione è che come ogni anno, grazie alla scelta anticonvenzionale da parte di Google di anticipare ufficialmente anzitempo alcune caratteristiche, se ne parla parecchio da mesi, e poi per la massiccia campagna pubblicitaria avviata da Big G, che mai come quest’anno ha mostrato tanta determinazione nel voler vendere parecchi top di gamma Pixel. A questi elementi si aggiungono un aspetto estetico d’impatto e un profilo tecnico di alto profilo come ad esempio le fotocamere, elementi su cui Google ha sempre puntato parecchio, con Pixel 6 e Pixel 6 Pro che non fanno eccezione rispetto ai predecessori.

Google Pixel 6 già su Amazon Italia

Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono già in vendita su Amazon Italia, ma ci sono diverse cose da dire. Non sulla qualità dei prodotti, piuttosto delle considerazioni sul prezzo. È evidente a tutti che siano elevati, decisamente di più rispetto ai prezzi ufficiali che Google ha fissato per l’Europa in 649 euro per Pixel 6 e in 899 euro per Pixel 6 Pro.

Google infatti, probabilmente tenendo conto della carenza di componenti che affligge ogni ambito tecnologico, ha deciso inizialmente di vendere i suoi nuovi smartphone in un numero ristretto di Paesi, tra i quali non c’è l’Italia, ma ha già fatto sapere che Pixel 6 e Pixel 6 Pro arriveranno anche da noi nel 2022.

Un’indicazione piuttosto vaga che ha confuso parecchi, specie chi è rimasto affascinato dal design, dalle caratteristiche e dai prezzi pregustando il momento in cui ne avrebbe messo uno in tasca. Grazie ad Amazon questo è già possibile senza alcuno sforzo, ma i prezzi sono superiori a quelli ufficiali di circa 400 euro per effetto dell’importazione dal Regno Unito.

I dispositivi sono nuovi, assolutamente “regolari", privi di blocchi legati ai gestori e dunque funzionanti senza problemi anche in Italia, e poi “dietro" c’è comunque Amazon. Per cui, se ve lo state chiedendo, si tratta di un acquisto sicuro. Ma la domanda è: vale la pena acquistarli a prezzi (molto) maggiori per averli subito?

Se il problema non è il prezzo ma la pazienza…

Razionalmente è un grosso no, meglio aspettare e acquistarli ai prezzi di listino quando arriveranno ufficialmente in Italia. Ma chi non avesse voglia di aspettare attualmente ha poche vie per averli, e tra tutte questa che passa da Amazon è la più comoda. Non è certamente economica e neppure consigliabile per il sovrapprezzo, ma se siete disposti ad averli al di là di ogni cifra, allora questa è la soluzione migliore.

Il via alle vendite di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro è fissato per il 28 ottobre, e ordinandone adesso uno su Amazon la spedizione è stimata tra il 29 ottobre ed il 5 novembre, a seconda del servizio scelto. I prezzi sono “folli" ma non ci sono costi di dogana: 999,99 euro per Pixel 6 in variante 8+128 GB, 1.449,99 euro per Pixel 6 Pro 12+128 GB e infine 1.549,99 euro per 12+256 GB.

