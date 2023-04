I nuovi Smart TV LG OLED evo G3 sono arrivati in Italia: i prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Sono finalmente disponibili anche in Italia i nuovi Smart TV LG OLED evo G3 nelle diagonali di 55, 65 77 e 83 pollici. Eredi diretti dei precedenti LG OLED evo G2, questi nuovi modelli promettono di essere i TV OLED più luminosi di sempre, concentrando al loro interno buona parte della migliore tecnologia attualmente disponibile.

Come sempre, LG definisce "evo" solo i suoi modelli top di gamma con tecnologia OLED, contrasto superiore, con il chip migliore per la generazione in corso. Non parliamo, dunque, di televisori per tutti: sono modelli pensati per chi può pagare davvero molto, per avere in cambio la migliore qualità mentre guarda film e serie TV.

LG OLED evo G3: scheda tecnica

Come dice il nome stesso, il display di questa Smart TV è un OLED con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Il processore integrato in tutti i televisori della serie è α9 Gen6 4K, e ha il compito di elaborare gli algoritmi delle tecnologie Ai Super Upscaling, Tone Mapping Pro e HDR Expression Enhancer. Cioè tutti quei calcoli che servono per , migliorare la riproduzione dei colori e processare al meglio i contenuti nei vari formati HDR.

La prima ha il compito di portare a 4K i contenuti a risoluzione inferiore (quasi tutti), senza creare artefatti o difetti visibili nell’immagine.

Le funzioni di Tone Mapping intervengono sull’immagine ampliandone la gamma dinamica. HDR Expression Enhancer, invece, lavora in parallelo ai precedenti algoritmi occupandosi, però, di elementi specifici come i volti o gli oggetti in primo piano, per metterli in risalto all’interno della scena.

Presente anche la tecnologia, tipica dei pannelli "evo", Brightness Booster Max che promette di ottenere una luminosità superiore di circa il 70% rispetto a una Smart TV LG OLED tradizionale. Non manca nemmeno il trattamento Super Anti Reflective che permette di avere la massima qualità di visione anche in ambienti molto illuminati, eliminando tutti i fastidiosi riflessi provocati dalle fonti luminose.

LG OLED evo G3 – Diagonale 55 pollici

LG OLED evo G3 – Diagonale 65 pollici

LG OLED evo G3 – Diagonale 77 pollici

LG OLED evo G3 – Diagonale 83 pollici

Spetta ancora al processore α9 Gen6 4K il compito di processare il segnale audio sfruttando sempre gli algoritmi, per offrire le tecnologie AI Clear Sound, Auto Balance e la modalità Virtual 9.1.2, nate per rendere la riproduzione del suono ancora più immersiva ma perfettamente adattata all’ambiente di visione in cui viene posizionata la Smart TV.

La LG OLED evo G3 è Smart TV pensata anche per le console di nuova generazione: è infatti compatibile con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync, due tecnologie di refresh rate variabile. Tutte le 4 porte HDMI disponibili, inoltre, sono di tipo 2.1 e quindi permettono il passaggio di flussi video 4K a 120 Hz.

Presente anche l’HGiG, acronimo di HDR Gaming Interest Group, sviluppato appositamente per le console di Microsoft e Sony per sincronizzare la mappatura dei toni di televisore e console in modo da garantire un’immagine più dettagliata. Non mancano nemmeno Game Optimizer e la modalità automatica a bassa latenza (ALLM) entrambe sviluppate per autoregolare le impostazioni del TV quando viene utilizzato per le sessioni di gaming.

LG OLED evo G3: il sistema operativo

LG OLED evo G3 ha il sistema operativo WebOS 23, ormai assolutamente rodato e per il quale esistono tutte le app di streamind più importanti. WebOOS 23 è dotato di una gestione semplificata delle impostazioni del televisore e dei contenuti a disposizione dell’utente.

Ad esempio la nuova modalità Quick Cards è basata su schermate tematiche, organizzate in macro aree per racchiudere al loro interno tutti i contenuti su a un tema specifico.

Garantite anche le funzioni per il riconoscimento vocale intelligente e l’applicazione ufficiale di LG che permette di gestire la Smart TV dal proprio smartphone e di proiettare sulla TV il contenuto del dispositivo mobile.

LG OLED evo G3: quanto costano

I nuovi LG OLED evo G3 sono già disponibili all’acquisto in Italia sul sito ufficiale, nei vari negozi di elettronica sul territorio e anche su Amazon, seppur con pochissimi pezzi disponibili. I prezzi consigliati sono i seguenti:

LG OLED evo G3 – 55 pollici: 2.599 euro

LG OLED evo G3 – 65 pollici: 3.599 euro

LG OLED evo G3 – 77 pollici: 5.199 euro

LG OLED evo G3 – 83 pollici: 6.499 euro